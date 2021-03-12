"Москва и мир": лекарства по контрактам и очередной снегопад

В Москве начнут выпускать 27 жизненно важных лекарств, которые ранее не производились в России. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, первые партии лекарств для больных онкологическими заболеваниями, которые произведены на новом заводе в Зеленограде, поступят в больницы уже в марте–апреле.

Препараты закупают по офсетным контрактам – такие договоры позволяют инвесторам создавать новые производства. В обмен им гарантируют закупки части продукции для нужд города. Всего столица заключила 5 таких контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Если бы эту продукцию столица закупала на рынке, то средств пришлось бы потратить примерно на 20% больше, отметил Сергей Собянин.

В будущем офсетные контракты Москва будет подписывать и в других отраслях, в том числе транспортном машиностроении, производстве коммунальной техники и ИT-оборудования. Но массовой эта история не станет. По словам Сергея Собянина, большую часть необходимых товаров город по-прежнему будет закупать на открытых торгах.

Очередная снежная ночь ждет Москву. Погодные условия ухудшатся уже в пятницу – осадки начнутся с 9 вечера. Пик их интенсивности придется на субботу – прирост свежевыпавшего снега составит около 4 сантиметров. А температура ночью составит 6–8 градусов. Также возможна метель и усиление ветра до 17 метров в секунду.

При этом в целом предстоящие выходные пройдут со знаком плюс. В субботу температура воздуха местами прогреется до одного градуса выше нуля, а в воскресенье в городе будет еще теплее – столбики термометров могут подняться до +6 градусов. При этом горожанам стоит быть аккуратнее, ожидаются порывистый ветер и гололедица.

Продолжит дуть ураганный ветер и в Краснодарском крае, на Кубани он буквально сбивает людей с ног. В Новороссийске порывы ветра достигали 35 метров в секунду. В городе объявлено штормовое предупреждение, власти просят местных жителей не выходить на улицу.

Япония начинает розоветь: первые цветы сакуры распустились на западе страны, в префектуре Хиросима. Бутоны раскрылись непривычно рано. Предыдущий рекорд был поставлен в марте 2010 года. Других подобных случаев местные жители не знают. Синоптики говорят, что весенняя погода, установившаяся в феврале, ускорила цветение дерева.

Обычно они начинают распускаться в конце первого весеннего месяца. Розовеют деревья в Японии обычно постепенно – с юга на север. По традиции, каждая префектура официально сообщает о первом раскрывшемся бутоне. О новых цветках рассказывают по телевидению.

Полностью парки страны окрашиваются в розовый цвет в апреле. Посмотреть на завораживающее зрелище в Японию приезжают миллионы туристов. Местные жители от них не отстают и целыми семьями гуляют в парках. Исключением стал прошлый год, однако желающим увидеть цветение сакуры пандемия помешает и в этот раз – в стране до конца марта продолжают действовать строгие ограничительные меры.