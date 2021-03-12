"Москва и мир": новая снежная ночь и годовщина карантина в США

В электронной медкарте появилась новая функция. Из нее можно скачать архив со снимками таких исследований как КТ, МРТ, маммография и многих других. Сервис доступен на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС". Чтобы получить ссылку на архив со снимками, необходимо зайти в раздел "Мои исследования", выбрать из списка нужный документ и нажать в меню "Запросить изображение исследования". Пользователю будет предоставлен высококачественный детализированный снимок. Электронные медицинские карты стали доступны горожанам больше года назад. Сервис оказался популярным – каждую неделю доступ к нему получают около 40 тысяч человек. Всего к электронной медкарте пациенты уже обратились более 24 миллионов раз. Сначала в сервисе можно было посмотреть протоколы осмотров врачей и результаты лабораторных исследований. Затем в карте появились новые отдельные разделы, например, посвященные вакцинации.

Очередная снежная ночь ждет Москву. Погодные условия ухудшатся уже сегодня – осадки начнутся в 9 вечера. Пик их интенсивности придется на субботу, прирост свежевыпавшего снега составит около 4 сантиметров. А температура воздуха ночью будет колебаться от минус 6 до минус 8 градусов. Так же возможна метель и усиление ветра до 17 метров в секунду. При этом в целом предстоящие выходные пройдут со знаком плюс. Завтра температура воздуха местами поднимется до плюс 1 градуса, а в воскресенье в городе будет еще теплее – столбики термометров могут подняться до плюс 6 градусов. Однако, горожанам стоит быть аккуратнее, поскольку ожидаются порывистый ветер и гололедица. Продолжит дуть ураганный ветер и в Краснодарском крае. На Кубани он буквально сбивает людей с ног. В Новороссийске порывы ветра достигали 35 метров в секунду. В городе объявлено штормовое предупреждение. Власти просят местных жителей не выходить на улицу.

США отмечают первую годовщину введения карантинных мер. Джо Байден по этому случаю выступил с телеобращением. Президент призвал сограждан активнее участвовать в прививочной кампании. По его мнению, это позволит отпраздновать 4 июля не только День независимости, но и день свободы от коронавируса. Планка поставлена солидная: власти планируют к 1 мая сделать вакцину от коронавируса доступной для всех жителей США старше 18 лет. Для этого будет в два раза, до 2 миллионов, увеличено количество ежедневных прививок. При этом Байден заявил, что не исключает и неблагоприятного варианта развития событий – ситуация в стране может ухудшиться из-за распространения новых штаммов. Сейчас около 19% населения США – более 64 миллионов человек – получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а каждый десятый уже прошел полную вакцинацию. Минувший год стал Соединенных Штатов самым смертоносным за всю историю. Около 400 тысяч американцев стали жертвами COVID-19. Меньше погибло даже во время Второй Мировой войны.