"Москва и мир": новая функция в электронной медкарте и проверка на МКС

В электронной медкарте появилась новая функция – из нее можно скачать архив со снимками таких исследований, как КТ, МРТ, маммография, а также многих других. Сервис доступен на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС".

Чтобы получить ссылку на архив со снимками, необходимо зайти в раздел "Мои исследования", выбрать из списка нужный документ и нажать в меню "Запросить изображение исследования". Пользователю будет предоставлен высококачественный детализированный снимок.

Электронные медицинские карты стали доступны горожанам больше года назад. Сервис оказался популярным – каждую неделю доступ к нему получают около 40 тысяч человек. Всего к электронной медкарте пациенты уже обратились более 24 миллионов раз. Сначала в сервисе можно было посмотреть протоколы осмотров врачей и результаты лабораторных исследований. А затем в карте появились новые отдельные разделы, например, посвященные вакцинации.

Космонавты на МКС в пятницу проверят, удалось ли им устранить утечки. Для этого в российском модуле "Звезда" они закроют отсек и проверят уровень давления.

Всего на станции обнаружили две трещины. Первую в прошлом году заделали временными средствами, после чего давление на МКС стало падать медленнее, но процесс все равно продолжался. Тогда космонавты начали искать другие места утечки. На этот раз найденную трещину заделали стойкими материалами, которые месяц назад доставил грузовик "Прогресс". Кроме того, на станцию прилетел и мощный микроскоп для поиска других утечек.

Теперь же экипаж МКС готовится встречать гостей – новая группа космонавтов прибудет в апреле на корабле "Союз". Для их встречи в пятницу будет скорректирована орбита международной космической станции. В новый экипаж вошли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Специалистам Всемирной организации здравоохранения предстоит разобраться в причинах скандала, в центре которого оказалась британская вакцина от коронавируса. Страны Евросоюза начали отказываться от использования препарата компании AstraZeneca. Им больше не вакцинируют своих граждан Австрия, Дания, Италия, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

Причиной такого решения стала смерть привитой женщины. Кроме того, еще у нескольких пациентов диагностировали развитие тромбоэмболии. При этом в Европейском агентстве по лекарственным средствам напомнили, что пока нет научных доказательств того, что вакцина компании AstraZeneca имеет сильные побочные эффекты.

Прививочный скандал случился и в Словакии. Там в отставку отправлен министр здравоохранения. Чиновник договорился с Москвой о поставке "Спутника V", но сделал это тайно, так как ранее правые партии, входящие в правящую коалицию, заблокировали решение о покупке российского препарата. Глава Минздрава назвал такую позицию политическим решением и неуважением к собственным согражданам, умирающим из-за недостатка вакцин от коронавируса.