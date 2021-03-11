"Москва и мир": новый культурно-досуговый центр и номинация Михаила Ефремова

На северо-западе Москвы открылся новый культурно-досуговый центр "Современник". Он расположился на месте бывшего кинотеатра. В двухэтажном здании оборудовали концертный зал на 500 зрителей, библиотеку, помещения для кружков и секций.

Название "Современник" не окончательное. Сергей Собянин поддержал идею переименовать клуб. Голосование пройдет на портале "Активный гражданин". Кроме того, мэр отметил и необходимость благоустройства района в целом.

Комплексная модернизация старых кинотеатров началась четыре года назад. Закончилась реконструкция восьми общественных центров, которые уже принимают посетителей. В настоящее время реконструируют еще более 20 бывших кинотеатров, большинство из которых приведут в порядок в этом году.

Михаил Ефремов может получить "Нику". Этой чести он удостоен за работу в фильме Андрея Смирнова "Француз". Актера номинировали в категории "Лучшая роль второго плана". За трофей с Ефремовым поборются Александр Балуев и Евгений Цыганов.

Из-за пандемии коронавируса лауреаты получат кинопремию сразу за два года – 2019 и 2020. Имя победителя объявят 25 апреля. На церемонии Ефремов точно присутствовать не будет – актер отбывает срок в исправительной колонии Белгородской области. Он приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом.

Известие о его номинации вызвало немало разговоров. Пользователи Сети активно обсуждают этичность решения киноакадемиков. Организаторы премии, в свою очередь, просят не смешивать жизнь Ефремова и творчество. К тому же актер был номинирован за 2019 год, то есть до трагедии на дороге.

Четыре бывших президента США приняли участие в пиар-компании в поддержку вакцинации от коронавируса. В социальной рекламе снялись Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Первый ролик рассказывает, как экс-президенты проходили вакцинацию. В другом видео Клинтон, Буш-младший и Обама стоят около кладбища в пригороде Вашингтона и обсуждают важность вакцинации. Главный посыл ролика – закатайте рукава и внесите свой вклад в борьбу с пандемией.

Местные СМИ подметили, что на видео явно кого-то не хватает. Авторы проекта объяснили неучастие в акции Дональда Трампа, администрация которого активно продвигала вакцину от коронавируса, трудностями монтажа. Дело в том, что один из роликов снимался во время инаугурации Байдена, и Трамп, который ее проигнорировал, просто не мог попасть в объектив камеры.