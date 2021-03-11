"Москва и мир": новый культурно-досуговый центр и номинация Михаила Ефремова

11 марта, 20:05
На северо-западе Москвы открылся новый культурно-досуговый центр "Современник". Он расположился на месте бывшего кинотеатра. В двухэтажном здании оборудовали концертный зал на 500 зрителей, библиотеку, помещения для кружков и секций.
Название "Современник" не окончательное. Сергей Собянин поддержал идею переименовать клуб. Голосование пройдет на портале "Активный гражданин". Кроме того, мэр отметил и необходимость благоустройства района в целом.
Комплексная модернизация старых кинотеатров началась четыре года назад. Закончилась реконструкция восьми общественных центров, которые уже принимают посетителей. В настоящее время реконструируют еще более 20 бывших кинотеатров, большинство из которых приведут в порядок в этом году.
Михаил Ефремов может получить "Нику". Этой чести он удостоен за работу в фильме Андрея Смирнова "Француз". Актера номинировали в категории "Лучшая роль второго плана". За трофей с Ефремовым поборются Александр Балуев и Евгений Цыганов.
Из-за пандемии коронавируса лауреаты получат кинопремию сразу за два года – 2019 и 2020. Имя победителя объявят 25 апреля. На церемонии Ефремов точно присутствовать не будет – актер отбывает срок в исправительной колонии Белгородской области. Он приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом.
Известие о его номинации вызвало немало разговоров. Пользователи Сети активно обсуждают этичность решения киноакадемиков. Организаторы премии, в свою очередь, просят не смешивать жизнь Ефремова и творчество. К тому же актер был номинирован за 2019 год, то есть до трагедии на дороге.
Четыре бывших президента США приняли участие в пиар-компании в поддержку вакцинации от коронавируса. В социальной рекламе снялись Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.
Первый ролик рассказывает, как экс-президенты проходили вакцинацию. В другом видео Клинтон, Буш-младший и Обама стоят около кладбища в пригороде Вашингтона и обсуждают важность вакцинации. Главный посыл ролика – закатайте рукава и внесите свой вклад в борьбу с пандемией.
Местные СМИ подметили, что на видео явно кого-то не хватает. Авторы проекта объяснили неучастие в акции Дональда Трампа, администрация которого активно продвигала вакцину от коронавируса, трудностями монтажа. Дело в том, что один из роликов снимался во время инаугурации Байдена, и Трамп, который ее проигнорировал, просто не мог попасть в объектив камеры.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: