"Москва и мир": туристический кешбэк и траурные мероприятия в Японии

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной для 11 марта c 1972 года. В городе зафиксировали температуру минус 20,2 градуса. А накануне в столице было еще холоднее. Сейчас температура ниже климатической нормы почти на 12 градусов.

Холоднее обычного также в Башкирии, Краснодарском, Алтайском краях и Ненецком автономном округе. Зима в этих регионах не отступает, синоптики по-прежнему обещают метели, снежные заносы и гололедицу. Аномальное похолодание надвигается также на Пермский край, Нижегородскую, Кировскую области, Чувашию и Мордовию.

При этом в прогнозе на ближайшие дни для центра страны есть потепление. В ближайшие несколько дней в столичном регионе температура поднимется сразу на 25 градусов. Теплеть начнет уже завтра, а в воскресенье воздух в Москве прогреется до плюс 4 градусов.

Туристическая программа лояльности возвращается. Система возврата части стоимости путевки возобновится в ближайшие недели. Это будет третий этап акции. Первые два провели в прошлом году. В программе участвовали более 300 тысяч человек, которые купили туров на 6,5 миллиарда рублей.

Программа кешбэка подразумевает получение скидки в 20% от стоимости тура или гостиницы. На эти цели в прошлом году из бюджета было направлено более миллиарда рублей.

Ранее Ростуризм предложил включить в программу кешбэка и детский туризм, но пока решение по этому вопросу не принято из-за действующих санитарно-эпидемиологических ограничений.

Япония погрузилась в тишину. Рано утром жители страны пришли на берег моря, чтобы почтить память 20 тысяч погибших от землетрясения и цунами. Стихия обрушилась на прибрежные города ровно 10 лет назад.

Основные траурные мероприятия прошли в Национальном театре Токио. В этом году из-за пандемии они не были массовыми. В числе участников – члены правительства и император Нарухито. Минута молчания состоялась в 14:46 – именно в это время 11 марта 2011 года был зафиксирован первый подземный удар.

Землетрясение магнитудой 9 и вызванное им цунами уничтожили более ста тысяч домов. Пострадала одна из крупнейших в мире атомных электростанций Фукусима-1. Волна высотой с 10-этажный дом разрушила два реактора. Уровень радиации в атмосфере превысил допустимую норму минимум в десять раз.

Последствия аварии устраняют до сих пор. Сейчас станция обнесена специальным ограждением, которое уходит в почву на 30 метров, чтобы зараженные грунтовые воды не попали в океан.