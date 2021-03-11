"Москва и мир": испытание холодом и туристический кешбэк

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной для 11 марта c 1972 года. В городе зафиксировали температуру минус 20,2 градуса. А накануне в столице было еще холоднее. Сейчас температура ниже климатической нормы почти на 12 градусов.

Холоднее обычного также в Башкирии, Краснодарском, Алтайском краях и Ненецком автономном округе. Зима в этих регионах не отступает, синоптики по-прежнему обещают метели, снежные заносы и гололедицу. Аномальное похолодание надвигается также на Пермский край, Нижегородскую, Кировскую области, Чувашию и Мордовию.

При этом в прогнозе на ближайшие дни для центра страны есть потепление. В ближайшие несколько дней в столичном регионе температура поднимется сразу на 25 градусов. Теплеть начнет уже завтра, а в воскресенье воздух в Москве прогреется до плюс 4 градусов.

Туристическая программа лояльности возвращается. Система возврата части стоимости путевки возобновится в ближайшие недели. Это будет третий этап акции. Первые два провели в прошлом году. В программе участвовали более 300 тысяч человек, которые купили туров на 6,5 миллиарда рублей.

Программа кешбэка подразумевает получение скидки в 20% от стоимости тура или гостиницы. На эти цели в прошлом году из бюджета было направлено более миллиарда рублей.

Четыре бывших президента США приняли участие в пиар-компании в поддержку вакцинации от коронавируса. В социальной рекламе снялись Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Первый ролик рассказывает, как экс-президенты проходили вакцинацию. В другом видео Клинтон, Буш-младший и Обама стоят около кладбища в пригороде Вашингтона и обсуждают важность вакцинации. Главный посыл ролика – закатайте рукава и внесите свой вклад в борьбу с пандемией.

Местные СМИ подметили, что на видео явно кого-то не хватает. Авторы проекта объяснили неучастие в акции Дональда Трампа, администрация которого активно продвигала вакцину от коронавируса, трудностями монтажа. Дело в том, что один из роликов снимался во время инаугурации Байдена, и Трамп, который ее проигнорировал, просто не мог попасть в объектив камеры.