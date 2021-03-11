"Москва и мир": испытание холодом и продолжение дела Хачатурян

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной для 11 марта c 1972 года. В городе зафиксировали температуру минус 20,2 градуса. А накануне в столице было еще холоднее. Сейчас температура ниже климатической нормы почти на 12 градусов. Холоднее обычного также в Башкирии, Краснодарском, Алтайском краях и Ненецком автономном округе. Зима в этих регионах не отступает, синоптики по-прежнему обещают метели, снежные заносы и гололедицу. Аномальное похолодание надвигается также на Пермский край, Нижегородскую, Кировскую области, Чувашию и Мордовию. При этом в прогнозе на ближайшие дни для центра страны – потепление. В ближайшие несколько дней в столичном регионе температура поднимется сразу на 25 градусов. Теплеть начнет уже завтра, а в воскресенье воздух в Москве прогреется до плюс 4 градусов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении убитого отца сестер Хачатурян. По версии адвокатов, новое разбирательство будет касаться сексуального насилия и побоев в отношении девушек. По данным защитников, сестер в ближайшее время вызовут к следователю и признают потерпевшими. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна были выделены из дела сестер еще три года назад. В действиях мужчины следствие усмотрело признаки истязания и насильственных действий сексуального характера. Однако тогда возбуждать уголовное дело в отношении Хачатуряна следствие не стали. Он был убит в июле 2018 года. По подозрению в совершении преступления задержали его дочерей: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. Расследование дела было завершено через год. Сестер обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Позднее дело в отношении девушек суд вернул в прокуратуру.

Япония погрузилась в тишину. Рано утром жители страны пришли на берег моря, чтобы почтить память 20 тысяч погибших от землетрясения и цунами. Стихия обрушилась на прибрежные города ровно 10 лет назад. Основные траурные мероприятия прошли в Национальном театре Токио. В этом году из-за пандемии они не были массовыми. В числе участников – члены правительства и император Нарухито. Минута молчания состоялась в 14:46 – именно в это время 11 марта 2011 года назад был зафиксирован первый подземный удар. Землетрясение магнитудой 9 и вызванное им цунами уничтожили более ста тысяч домов. Пострадала одна из крупнейших в мире атомных электростанций Фукусима-1. Волна высотой с 10-этажный дом разрушила два реактора. Уровень радиации в атмосфере превысил допустимую норму минимум в десять раз. Последствия аварии устраняют до сих пор. Сейчас станция обнесена специальным ограждением, которое уходит в почву на 30 метров, чтобы зараженные грунтовые воды не попали в океан.