"Москва и мир": Большая кольцевая линия метро и нестабильный март

Большая кольцевая линия замкнется уже в этом году, тоннели почти готовы, проходка выполнена на 94%. 10 марта началась прокладка одного из последних – тоннеля от Нагатинского Затона до Кленового бульвара. На участке работает тоннелепроходческий комплекс "Лилия". Его диаметр составляет 10 метров – это больше, чем у других таких машин, что позволит проложить тоннель сразу для двух веток поездов. Ход строительных работ проинспектировал Сергей Собянин.

В городе необходимо проложить еще четыре тоннеля на восточном участке БКЛ. На этом отрезке будет четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Основные работы планируют завершить летом. На последнем этапе специалистам предстоит проложить инженерные коммуникации, провести электричество и завершить отделку станций.

Аномальные морозы в столице сменятся сверханомальными. Как пообещали в Гидрометцентре, температура в городе и области ближайшей ночью опустится до -30 градусов. Такие же значения будут на всем севере Центрального округа.

Минувшей ночью в столице было около -21 градуса. Причем таких морозов 10 марта не было больше 75 лет. На этом фоне москвичам пообещали ледяные иглы – редкое для центра страны атмосферное явление, чаще оно наблюдается в Сибири и Якутии. Ледяные игры – это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Днем они сверкают в свете солнечных лучей, а ночью – в свете фонарей или луны.

Сейшелы стали лидером вакцинации по доле привитого населения. Первую дозу препарата от коронавируса там получили около 100 тысяч человек, что составляет 58% жителей. На втором месте Израиль с показателем в 57%. А замыкает тройку Великобритания, где участником прививочной кампании стал каждый третий житель. В топ-10 входят также Чили, Бахрейн, США, Барбадос, Сербия, Мальта и Марокко.

Эксперты утверждают: хотя бы первую дозу прививки от COVID-19 получили около 2,5% жителей планеты. Вторая по популярности вакцина в мире – российский "Спутник V". Российский препарат уступил только британской AstraZeneca. Наша вакцина одобрена почти в 50 странах. 10 марта ее применение согласовали в том числе Кения и Марокко.

Еще один российский препарат от коронавируса станет доступен для массовой вакцинации во второй половине марта. "ЭпиВакКорону" разработал новосибирский научный центр "Вектор". Роспотребнадзор уже одобрил применение препарата для людей старше 60 лет.