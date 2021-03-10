"Москва и мир": большая кольцевая линия метро и аномальные морозы

Большая кольцевая линия замкнется уже в этом году, тоннели почти готовы, проходка выполнена на 94%. 10 марта началась прокладка одного из последних – тоннеля от "Нагатинского Затона" до "Кленового бульвара". На участке работает тоннелепроходческий комплекс "Лилия". Его диаметр составляет 10 метров – это больше, чем у других таких машин, что позволит проложить тоннель сразу для двух веток поездов. Ход строительных работ проинспектировал Сергей Собянин.
В городе необходимо проложить еще четыре тоннеля на восточном участке БКЛ. На этом отрезке будет четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Основные работы планируют завершить летом. На последнем этапе специалистам предстоит проложить инженерные коммуникации, провести электричество и завершить отделку станций.
Аномальные морозы в столице сменятся сверханомальными. Как пообещали в Гидрометцентре, температура в городе и области ближайшей ночью опустится до -30 градусов. Такие же значения будут на всем севере Центрального округа.
Минувшей ночью в столице было около -21 градуса. Причем таких морозов 10 марта не было больше 75 лет. На этом фоне москвичам пообещали ледяные иглы – редкое для центра страны атмосферное явление, чаще оно наблюдается в Сибири и Якутии. Ледяные игры – это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Днем они сверкают в свете солнечных лучей, а ночью – в свете фонарей или луны.
Нынешнее арктическое вторжение не будет долгим. К выходным потеплеет, и уже в воскресенье днем будет плюсовая температура. При этом погода в марте в целом останется неустойчивой. Температура будет колебаться от -9 до +8 градусов, а снег будет сменяться дождями.
Букингемский дворец прервал молчание и отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл. В официальном заявлении от имени Елизаветы II сказано, что королевская семья серьезно относится к выдвинутым обвинениям, а заявления о расовых вопросах рассмотрит в частном порядке. При этом родные герцога и герцогини Сассекских уверяют, что расстроены, узнав, насколько тяжело было им в последние годы. Во дворце заверили, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи.
Интервью принца и его супруги вышло на американском телевидении 7 марта, спустя год после того, как пара отказалась от королевских обязанностей и объявила, что хочет самостоятельно зарабатывать на жизнь.
Супруги рассказали, что столкнулись с проявлениями расизма во дворце. Некоторые члены королевской семьи, по словам Меган, мать которой афроамериканка, высказывались о цвете кожи будущего ребенка. Герцогиня призналась, что в то время ее не покидали мысли о самоубийстве.
Что касается реакции британцев на эти откровения, то около половины жителей Королевства не оценили искренность Гарри и Меган. По мнению опрошенных, супруги повели себя неподобающе.
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