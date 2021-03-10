"Москва и мир": масочный режим и прививочная кампания

Сергей Собянин предупредил, что вопрос о снятии масочного режима в столице пока не обсуждается. Носить индивидуальные средства защиты придется, например, в столичном транспорте даже после отмены ограничений.

Большинство ранее действовавших противоковидных мер были сняты зимой. Оставшиеся могут отменить уже в ближайшие месяцы, не исключил мэр. Но зависеть это будет от темпов вакцинации и общей эпидемиологической ситуации в городе.

Между тем, вирусологи прогнозируют, что третья волна коронавируса докатится до нас к апрелю. При этом, по прогнозам, она будет, скорее всего, ниже, чем осенне-зимняя, так как уже 43% москвичей имеют иммунитет.

Кроме того, с 10 марта выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух торговых центрах – "Круг" и "Тройка". Каждую неделю медики меняют локации, выбирая популярные у горожан места. Вакцинация в них проводится бесплатно и без предварительной записи. Сделать прививку от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов, которые открыли на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8 утра до 20 вечера.

Аномальные холода наступили в центральной России. Минувшая ночь в Москве, к примеру, стала самой морозной с момента окончания Второй мировой войны, то есть более чем за 75 лет. По данным центра погоды "Фобос", температура опустилась до -21 градуса. В прошлом году в этот день было на 25 градусов теплее.

Кроме того, в городе зафиксировано высокое атмосферное давление. В столице вновь объявили желтый уровень погодной опасности до вечера четверга из-за гололедицы.

В Санкт-Петербурге тоже рекорд низкой температуры. Впервые за последние 60 лет в этот день термометры опустились ниже 20 градусов. Правда, синоптики обещают, что холода продержатся недолго – уже к выходным придут привычные для марта температуры. Циклон принесет снег, но при этом днем будут плюсовые значения. Что касается прогноза на март, погоду обещают неустойчивую: температура в разные дни будет колебаться от -10 до +8.

Сейшелы стали лидером вакцинации по доле привитого населения. Первую дозу препарата от коронавируса там получили около 100 тысяч человек, что составляет 58% жителей. На втором месте Израиль с показателем в 57%. А замыкает тройку Великобритания, где участником прививочной кампании стал каждый третий житель. В топ-10 входят также Чили, Бахрейн, США, Барбадос, Сербия, Мальта и Марокко.

Эксперты утверждают: хотя бы первую дозу прививки от COVID-19 получили около 2,5% жителей планеты. Вторая по популярности вакцина в мире – российский "Спутник V". Российский препарат уступил только британской AstraZeneca. Наша вакцина одобрена почти в 50 странах. 10 марта ее применение согласовали в том числе Кения и Марокко.

Еще один российский препарат от коронавируса станет доступен для массовой вакцинации во второй половине марта. "ЭпиВакКорону" разработал новосибирский научный центр "Вектор". Роспотребнадзор уже одобрил применение препарата для людей старше 60 лет.