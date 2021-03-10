"Москва и мир": новые сервисы метро и барический купол

Виртуальная "Тройка", тишина в вагонах, музыка и горячий кофе – московское метро продолжает запускать новые сервисы. Так, уже в этом году пассажиры смогут оплачивать проезд виртуальной транспортной картой. Она будет доступна в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Для оплаты будет достаточно открыть ее в смартфоне.
Кроме того, "Тройку" выпускают в виде брелоков, колец и браслетов. А также можно приобрести карту и с индивидуальным дизайном.
Большие обновления и в подвижном составе – средний возраст вагонов подземки сократился с 22,5 до 15 лет. В прошлом году запустили новые поезда "Москва-2020". Они более тихие, уровень шума в них ниже на 15% по сравнению с более ранними моделями. В ближайшие три года город закупит более тысячи таких составов.
Обновляется и навигация в метро – теперь чтобы понять, куда идти, не надо смотреть по сторонам – указатели нанесены прямо на полу. Кроме того, в метро еще три года назад начали устанавливать туалеты. В настоящее время они есть на 22 станциях. Модульные санузлы есть в том числе и на большинстве станций МЦК и поездах на кольце.
Аномальные холода наступили в центральной России. Минувшая ночь, к примеру, в Москве, стала самой морозной с момента окончания Второй мировой войны, то есть более чем за 75 лет. По данным центра погоды "Фобос", температура опустилась до -21 градуса. В прошлом году в этот день было на 25 градусов теплее.
Кроме того, в городе зафиксировано высокое атмосферное давление. В столице вновь объявили желтый уровень погодной опасности до вечера четверга из-за гололедицы.
В Санкт-Петербурге тоже рекорд низкой температуры. Впервые за последние 60 лет в этот день термометры опустились ниже 20 градусов. Правда, синоптики обещают, что холода продержатся недолго – уже к выходным придут привычные для марта температуры. Циклон принесет снег, но при этом днем будут плюсовые значения. Что касается прогноза на март, погоду обещают неустойчивую: температура в разные дни будет колебаться от -10 до +8.
Букингемский дворец прервал молчание и отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл. В официальном заявлении от имени Елизаветы II сказано, что королевская семья серьезно относится к выдвинутым обвинениям, а заявления о расовых вопросах рассмотрит в частном порядке. При этом родные герцога и герцогини Сассекских уверяют, что расстроены, узнав насколько тяжело было им в последние годы. Во дворце заверили, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи.
Интервью принца и его супруги вышло на американском телевидении 7 марта, спустя год после того, как пара отказалась от королевских обязанностей и объявила, что хочет самостоятельно зарабатывать на жизнь.
Супруги рассказали, что столкнулись с проявлениями расизма во дворце. Некоторые члены королевской семьи, по словам Меган, мать которой афроамериканка, высказывались о цвете кожи будущего ребенка. Герцогиня призналась, что в то время ее не покидали мысли о самоубийстве.
Что касается реакции британцев на эти откровения, то около половины жителей Королевства не оценили искренность Гарри и Меган. По мнению опрошенных, супруги повели себя неподобающе.
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