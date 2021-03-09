"Москва и мир": новые мобильные пункты вакцинации и интервью принца Гарри и Меган Маркл

09 марта, 21:50
Выездные бригады вакцинации от коронавируса с 10 марта начнут работать еще в двух столичных торговых центрах – "Круг" и "Тройка". Каждую неделю медики меняют локации, выбирая популярные у горожан места. Отмечается, что благодаря этому сделать прививку от COVID-19 сможет большее количество москвичей.
В настоящее время медики принимают в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон-опера", в фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" в ЦАО и в разных торговых центрах. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента препарата врач назначает время для второй прививки, которую нужно сделать через 21 день.
Пройти вакцинацию от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов, которые открыли на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, прививки делают в частных медицинских центрах.
600 московских школьников и учащихся колледжей встали под ружье: военно-учебные сборы организованы в центре "Авангард" на территории парка "Патриот". Ребятам предстоит пройти строевую, огневую и тактическую подготовку. Кроме того, они научаться оказывать первую медицинскую помощь.
В распоряжении ребят есть симулятор прыжка с парашютом, интерактивный тир и класс робототехники для обучения управлению дронами. Рядом с учебным корпусом находятся плац для практических занятий и площадка для игры в лазертаг.
Ежегодно в центре "Авангард" учебные сборы будут проходить около 30 тысяч учащихся. На время заездов они превратятся в бойцов учебного батальона. За прохождение заданий роты, которых всего организуют пять по 120 человек каждая, станут набирать баллы. По итогам лучшая получит переходящий приз – кубок "Авангарда".
Около половины жителей Соединенного Королевства не оценили искренность, с которой принц Гарри и Меган Маркл отвечали на вопросы Опры Уинфри. По мнению британцев, они повели себя неподобающе. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса. 47% респондентов посчитали интервью неуместным.
Беседа принца и его супруги на американском ТВ вышла в эфир в минувшее воскресенье. Во время интервью Меган Маркл сделала несколько скандальных заявлений. Например, сообщила, что королевская семья очень переживала за цвет кожи ее будущего ребенка. По словам герцогини, мать которой афроамериканка, ее сыну не хотели давать титул и охрану. Маркл призналась, что в то время ее не покидали мысли о самоубийстве.
Британские таблоиды мгновенно отреагировали на новости и заявили, что болтливость жены принца нанесла серьезный удар по репутации королевской семьи. Букингемский дворец пока хранит молчание. Но местные СМИ уверены, что на этот раз дело не в королевском спокойствии, а в человеческой растерянности.
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