"Москва и мир": колючие морозы и военные сборы в центре "Авангард"

20:05
В небе над столицей могут появиться ледяные иглы. Они возникнут из-за резких морозов и продержатся несколько часов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в ближайшие двое суток на Москву и Центральную Россию обрушатся аномальные морозы, которые принесет с собой арктическое вторжение.
Ледяные иглы, которые представляют собой твердые осадки в виде мельчайших кристаллов, парящих в воздухе, можно будет увидеть в период с 9 вечера 10 марта до 3 ночи 11 марта. В темное время суток они выглядят как светящиеся "столбы", которые будут уходить в небо от фонарей.
Также не исключен морозный туман с ухудшением видимости. Что касается температуры, то в Москве местами подморозит до -23 градусов, а в Подмосковье температура упадет до -25...-30. Также обещают рост атмосферного давления сразу на 10 пунктов – до 757 миллиметров ртутного столба.
600 московских школьников и учащихся колледжей встали под ружье: военно-учебные сборы организованы в центре "Авангард" на территории парка "Патриот". Ребятам предстоит пройти строевую, огневую и тактическую подготовки. Кроме того, они научаться оказывать первую медицинскую помощь.
В распоряжении ребят есть симулятор прыжка с парашютом, интерактивный тир и класс робототехники для обучения управлению дронами. Рядом с учебным корпусом находятся плац для практических занятий и площадка для игры в лазертаг.
Ежегодно в центре "Авангард" учебные сборы будут проходить около 30 тысяч учащихся. На время заездов они превратятся в бойцов учебного батальона.
Создатели "Спутника V" требуют от председателя Европейского агентства лекарственных средств принести свои извинения. Ранее Криста Виртумер-Хихе сравнила возможность экстренного одобрения препарата с "русской рулеткой". Она осудила государства ЕС, которые одобряют российскую вакцину. По ее мнению, это является политическим вмешательством в процесс экспертизы.
При этом, как отметили создатели препарата, агентство не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Как личное оскорбление заявления еврочиновника могут принять Венгрия и Словакия, так как они не стали дожидаться общеевропейской регистрации вакцины и одобрили применение препарата "Спутник V" в индивидуальном порядке.
В настоящий момент "Спутник V" занимает 2-е место среди вакцин по числу одобрений на применение. Его высокую эффективность подтвердил авторитетный британский медицинский журнал The Lancet. А шведские специалисты и вовсе заявили, что "Спутник V" работает эффективнее против коронавируса, чем все другие вакцины.
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