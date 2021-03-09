"Москва и мир": новая станция метро и уходящие морозы

Станция метро "Марьина Роща" скоро станет транспортно-пересадочным узлом. Там появятся одноименные платформы Большого кольца подземки, МЦД-2, а в перспективе и МЦД-4. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев. Он побывал на стройке и посмотрел, как идут работы.

"Марьина Роща" войдет в северо-восточный участок БКЛ вместе с "Рижской" и "Сокольниками". На этой станции строители уже установили все монолитные конструкции и провели черновую отделку вестибюля. Платформа МДЦ-2 появится рядом с метро. Она расположится на диаметре между "Рижской" и "Дмитровской". Станция "Марьина роща" будет, по сути, таким же мини-вокзалом, как и все остановочные пункты, открытые на железной дороге за последние годы.

Зима попрощается с россиянами морозами. Жителей центра Европейской части страны на этой неделе ждут самые серьезные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, холода запомнятся и уйдут "величаво".

В среду ожидается -15 градусов. В ночь на 11 марта термометры покажут 20 градусов мороза, а местами и -28. Единственным "теплым" местом будет Калининградская область, где прогнозируют около нуля.

О морозах предупреждают в том числе и москвичей. Прошлая ночь в столице уже стала самой холодной с начала календарной весны – температура воздуха опустилась почти до -15. Специалисты говорят, что это аномалия – в городе на 10–12 градусов холоднее мартовской нормы. Хотя морозы позже и отступят, перестраиваться на весенний вариант атмосфера столицы начнет только в первой половине апреля.

Создатели "Спутника V" требуют от председателя Европейского агентства лекарственных средств принести свои извинения. Ранее Криста Виртумер-Хихе сравнила возможность экстренного одобрения препарата с "русской рулеткой". Она осудила государствах ЕС, которые одобряют российскую вакцину. По ее мнению, это политическое вмешательство в процесс экспертизы.

При этом, как отметили создатели препарата, агентство не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Как личное оскорбление заявления еврочиновника могут принять Венгрия и Словакия, так как они не стали дожидаться общеевропейской регистрации вакцины и одобрили применение препарата "Спутник V" в индивидуальном порядке.

В настоящий момент "Спутник V" занимает 2-е место среди вакцин по числу одобрений на применение. Его высокую эффективность подтвердил авторитетный британский медицинский журнал The Lancet. А Шведские специалисты и вовсе заявили, что "Спутник V" работает эффективнее против коронавируса, чем все другие вакцины.