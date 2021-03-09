"Москва и мир": новые мобильные пункты вакцинации и интервью принца Гарри и Меган Маркл

Выездные бригады вакцинации от коронавируса с 10 марта начнут работать еще в двух столичных торговых центрах – "Круг" и "Тройка". Каждую неделю медики меняют локации, выбирая популярные у горожан места. Отмечается, что благодаря этому сделать прививку от COVID-19 сможет большее количество москвичей.

В настоящее время медики принимают в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон-опера", в фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" в ЦАО и в разных торговых центрах. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента препарата врач назначает время для второй прививки, которую нужно сделать через 21 день.

Пройти вакцинацию от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов, которые открыли на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, прививки делают в частных медицинских центрах.

Зима попрощается с россиянами морозами. Жителей центра европейской части страны на этой неделе ждут самые серьезные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, холода запомнятся и уйдут "величаво".

В среду ожидается -15 градусов. В ночь на 11 марта термометры покажут 20 градусов мороза, а местами и -28 градусов. Единственным "теплым" местом будет Калининградская область, где прогнозируют около нуля.

О морозах предупреждают в том числе и москвичей. Прошлая ночь в столице уже стала самой холодной с начала календарной весны – температура воздуха опустилась почти до -15 градусов. Специалисты говорят, что это аномалия – в городе на 10–12 градусов холоднее мартовской нормы. Хотя морозы позже и отступят, перестраиваться на весенний вариант атмосфера столицы начнет только в первой половине апреля, подчеркнули метеорологи.

Около половины жителей Соединенного Королевства не оценили искренность, с которой принц Гарри и Меган Маркл отвечали на вопросы Опры Уинфри. По мнению британцев, они повели себя неподобающе. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса. 47% респондентов посчитали интервью неуместным.

Беседа принца и его супруги на американском ТВ вышла в эфир в минувшее воскресенье. Во время интервью Меган Маркл сделала несколько скандальных заявлений. Например, сообщила, что королевская семья очень переживала за цвет кожи ее будущего ребенка. По словам герцогини, мать которой афроамериканка, ее сыну не хотели давать титул и охрану. Маркл призналась, что в то время ее не покидали мысли о самоубийстве.

Британские таблоиды мгновенно отреагировали на новости и заявили, что болтливость жены принца нанесла серьезный удар по репутации королевской семьи. Букингемский дворец пока хранит молчание. Но местные СМИ уверены, что на этот раз дело не в королевском спокойствии, а в человеческой растерянности.