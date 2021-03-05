"Москва и мир": поздравления с 8 Марта и пенсионная реформа в Китае

Сергей Собянин отменил обязательный домашний режим для москвичей старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями. Теперь эта мера будет носить рекомендательный характер. Решение вступит в силу 8 марта. В этот же день будут разблокированы транспортные карты. В преддверии Международного женского дня мэр Москвы вручил награды женщинам, отличившимся в различных областях. Они в том числе внесли личный вклад в борьбу с коронавирусом. На церемонию, которая прошла в Белом зале мэрии, были приглашены 45 москвичек. В их числе педагоги, деятели культуры, сотрудницы транспортной и социальной сфер и медики.

В Москве завершилась вторая часть клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт". В ближайшее время им дадут оценку эксперты. Разрешение на проведение третьей фазы уже получено. Это исследование проведут на двух группах добровольцев. Изучаемый препарат входит в линейку "Спутник". Его разработали в Центре Гамалеи. Лайт-версия в основном ориентирована на экспорт. Ее будут применять в странах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Использование там "Спутника Лайт" позволит сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местную систему здравоохранения. Иммунитет после прививки будет сохраняться примерно в течение трех-четырех месяцев. Эффективность препарата составляет около 85%. Схема предполагает только один укол.

Китай ждет пенсионная реформа. Речь идет о возрастном цензе. Сейчас на заслуженный отдых мужчины в стране уходят в 60 лет, женщины в 55 лет. Эти цифры не менялись на протяжении более 40 лет. Зато менялась средняя продолжительность жизни китайцев. Если в конце прошлого века она составляла 68 лет, то сейчас увеличилась до 77. К естественному старению населения в Поднебесной привела и проводимая там демографическая политика. Она реализовывалась под лозунгом "одна семья – один ребенок". По оценкам экспертов, к 2035 году в стране два работающих китайца будут содержать одного пенсионера. В связи с этим власти решились на реформу. Она будет постепенной. Итогом станет повышение пенсионного возраста к 2045 году до 65 лет.