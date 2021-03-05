"Москва и мир": отмена домашнего режима для пожилых и испытание "Спутника Лайт"

Сергей Собянин отменил обязательный домашний режим для москвичей старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями. Теперь эта мера будет носить рекомендательный характер. Решение вступит в силу 8 марта. В этот же день будут разблокированы транспортные карты.

В преддверии праздника мэр Москвы вручил награды женщинам, отличившимся в различных областях. Они в том числе внесли личный вклад в борьбу с коронавирусом. На церемонию, которая прошла в Белом зале мэрии, были приглашены 45 москвичек. Среди них педагоги, деятели культуры, сотрудницы транспортной и социальной сфер, и медики.

В Москве завершилась вторая часть клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт". В ближайшее время им дадут оценку эксперты. Разрешение на проведение третьей фазы уже получено. Это исследование проведут на двух группах добровольцев. Изучаемый препарат входит в линейку "Спутника". Его разработали в Центре имени Гамалеи. Лайт-версия в основном ориентирована на экспорт. Ее будут применять в странах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Использование там "Спутника Лайт" позволит сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местную систему здравоохранения. Иммунитет после прививки будет сохраняться примерно в течение трех-четырех месяцев. Эффективность препарата составляет около 85%. Схема предполагает только один укол. Ученые уверяют, что даже если привитый человек заразится COVID-19, то болезнь у него будет протекать в легкой форме.

Пандемия закончится в начале следующего года. Таков прогноз Всемирной организации здравоохранения. Эксперты говорят, что коронавирус стал более изученным, а значит более управляемым. Кроме того, на помощь медикам пришли вакцины. Однако пока ситуация остается непростой. В мире готовятся к третьей волне заболеваемости. В Германии действует жесткий карантин, и вполне вероятно, что он будет продлен. Об ужесточении мер объявили во Франции. На юге страны ближайшие выходные станут днями полного локдауна. Из дома французы смогут выходить только по специальной справке. Тревогу бьют медики Словакии. Там в последние недели резко выросла смертность от коронавируса. Аналогичная картина в Венгрии. Новую вспышку заболевания прогнозируют и российские медики. Они не исключают, что это может произойти в мае. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, для того чтобы избежать третьей волны коронавирусной инфекции в России, за два месяца необходимо привить 25% населения.