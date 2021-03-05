"Москва и мир": снегопад в столице и направления туристического отдыха

В Москву снова вернулся снегопад. Из-за этого в столице действует желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о ветре с порывами до 15–20 метров в секунду, гололедице и снежных заносах. Водителям и пешеходам нужно быть осторожными. Также ожидается похолодание, ночью 10 градусов мороза, в некоторых районах Подмосковья может быть и до минус 18. Ко всему этому добавится "барический молоток". Так специалисты называют резкие скачки атмосферного давления. Они связаны с быстрой сменой теплых и холодных воздушных масс. В пятницу в городе 745 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье будет падение до 730, а затем снова повышение. Не очень погожие дни выпадут на длинные выходные. Россияне будут отдыхать 6, 7 и 8 марта.

Еще один вариант отдыха – это Сейшельские острова, которые планируют открыть границы для иностранцев, включая россиян. Об этом пишут иностранные СМИ со ссылкой на заявление министра иностранных дел и туризма. Условием для въезда станет отрицательный ПЦР-тест, выполненный за 72 часа до прибытия на курорт. При этом двухнедельный карантин соблюдать не нужно. Ранее россиянам стали доступны более демократичные в плане бюджета и близкие по расстоянию направления. В середине февраля возобновилось регулярное авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва – Баку и по четыре по маршруту Москва – Ереван. 1 марта открылась Грузия. Россияне уже массово заинтересовались билетами. Об ажиотажном спросе говорят цифры, которые предоставил сервис поездок и путешествий. По данным аналитиков, россияне искали билеты в среднем в шесть раз чаще, чем за предыдущие два месяца.

Китай ждет пенсионная реформа. Речь идет о возрастном цензе. Сейчас на заслуженный отдых мужчины в стране уходят в 60 лет, женщины – в 55. Эти цифры не менялись на протяжении более 40 лет. Зато менялась средняя продолжительность жизни китайцев. Если в конце прошлого века она составляла 68 лет, то сейчас увеличилась до 77. К естественному старению населения в Поднебесной привела и проводимая там демографическая политика. Она реализовывалась под лозунгом "одна семья – один ребенок". По оценкам экспертов, к 2035 году в стране два работающих китайца будут содержать одного пенсионера. В связи с этим власти решились на реформу. Она будет постепенной. Итогом станет повышение пенсионного возраста к 2045 году до 65 лет. Это цифра станет единой планкой, как для мужчин, так и для женщин. У нововведений уже есть противники. Критики считают, что из-за повышения пенсионного возраста молодым специалистам будет труднее устроиться на работу.