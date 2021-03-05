"Москва и мир": испытания "Спутника Лайт" и новая картина Бэнкси

В Москве завершилась вторая часть клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт". В ближайшее время им дадут оценку эксперты. Разрешение на проведение третьей фазы уже получено. Это исследование проведут на двух группах добровольцев. Изучаемый препарат входит в линейку "Спутник", который разработали в Центре Гамалеи .

"Лайт-версия" в основном ориентирована на экспорт. Ее будут применять в странах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Использование там "Спутника Лайт" позволит сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местную систему здравоохранения. Иммунитет после прививки будет сохраняться примерно в течение 3–4 месяцев. Эффективность препарата при этом – около 85%.

Схема предполагает только один укол, по сути – первый компонент "Спутника V", а также более короткий период выработки антител. Ученые уверяют, что даже если привитый человек заразится коронавирусом, то болезнь у него будет протекать в легкой форме.

Сейшельские острова планируют открыть границы для иностранцев, включая россиян. Об этом пишут иностранные СМИ со ссылкой на заявление министра иностранных дел и туризма. Условием для въезда станет отрицательный ПЦР-тест, выполненный за 72 часа до прибытия на курорт. При этом двухнедельный карантин соблюдать не нужно.

Ранее россиянам стали доступны более демократичные в плане бюджета и близкие по расстоянию направления. Так, в середине февраля возобновилось регулярное авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва – Баку и по четыре по маршруту Москва – Ереван.

А 1 марта открылась Грузия. И россияне уже массово заинтересовались билетами. Об ажиотажном спросе говорят цифры, которые предоставил сервис поездок и путешествий. По данным аналитиков, наши туристы искали билеты в среднем в 6 раз чаще, чем за предыдущие два месяца.

Бэнкси организовал побег из тюрьмы. Его новая картина появилась на стене исправительного заведения в британском Рединге. На кирпичной стене, окружающей тюремный двор, появился мужчина в полосатой арестантской робе. Он спускается по веревке, сплетенной из простыней, которая заправлена в печатную машинку и покрыта текстом.

Бэнкси опубликовал в соцсетях видео с рассказом, как он создавал рисунок, работая почти в полной темноте. Его поклонники считают, что граффити он посвятил Оскару Уайльду – самому знаменитому заключенному этой тюрьмы. Как поступят власти города с очередным творением Бэнкси на стене, пока не известно.

Еще одна его работа теперь доступна только в цифровом формате. Компания, занимающаяся продвижением криптовалют, купила картину художника за 95 тысяч долларов и сожгла ее, после чего произведение превратили в виртуальный актив. При помощи специальной технологии был создан цифровой рисунок, на котором изображен реальный момент, когда полотно "Подсолнухи" Ван Гога продали на аукционе более чем за 30 миллионов долларов.