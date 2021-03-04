"Москва и мир": новая станция и "Спутник" Европы

Метро у аэропорта Внуково заработает до конца 2023 года. Сейчас идет строительство новой станции – "Пыхтино". Она станет частью нового участка подземки, промежуточным звеном между "Рассказовкой" и "Внуково". Строительные работы выполнены уже на 15%. На объекте побывал Сергей Собянин. Он отметил, что проект по строительству линии до Внуково является уникальным и очень сложным, поскольку в мировой практике городское метро очень редко доходит до аэропортов. Одновременно на перегоне "Пыхтино" – "Внуково" возводят метромост. Конструкция готова почти на 70%. Прокладывать тоннель до конечной станции начнут в следующем году, сразу после того, как завершится проходка между "Рассказовкой" и "Пыхтино". Пользоваться станциями нового участка смогут 350 тысяч жителей близлежащих районов.

"Спутник V" проверит Европа. Агентство лекарственных средств собирается оценить, соответствует ли наш препарат установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству. Если да, то летом этого года российскую вакцину получат около 50 миллионов жителей Евросоюза. Решение начать экспертизу приняли с учетом результатов лабораторных и клинических исследований, в которых участвовали взрослые пациенты. "Спутник V", который сейчас широко используется в России, входит в тройку мировых препаратов для профилактики коронавируса по количеству полученных одобрений от государственных регуляторов. Вакцину уже зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает миллиард человек. Что касается Европы, то там российский препарат собираются применять Венгрия и Словакия. Они одобрили препарат в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации. Кроме того, в конце февраля направить в свою страну нашу вакцину также попросил президент Чехии Милош Земан.

Соединенные Штаты ждет масштабная полицейская реформа. Палата представителей приняла соответствующий законопроект. Теперь документ рассмотрят в Сенате. Согласно инициативе, полицейским будет запрещено применять удушающие приемы, сложнее станет получить ордер для проникновения в дом без предупреждения. В стране создадут базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции. Кроме того, будет больше возможностей для привлечения сотрудников ведомства к ответственности за злоупотребления. О необходимости провести реформу органов правопорядка заговорили летом прошлого года, после того как в США вспыхнули массовые протесты. Поводом для них стала гибель во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда. В его честь и назван законопроект. Летом прошлого года конгресс уже обсуждал полицейскую реформу. Тогда проект был отклонен, так как его не поддержали республиканцы – в Палате представителей их было большинство. Сейчас контроль над обеими палатами конгресса принадлежит демократам. По мнению местных СМИ, вопрос прохождения законопроекта через Сенат дело почти решенное.