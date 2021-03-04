"Москва и мир": елки на переработку и "Спутник V" в Европе

Почти 45 тысяч деревьев отправились на переработку в Москве. Столько елей, пихт и сосен за семь недель москвичи привезли в пункты утилизации после Нового года. В городе работали 549 специальных точек, поэтому их легко было найти в каждом районе. Самыми активными в этом году оказались жители Южного округа столицы. Они сдали более семи тысяч деревьев. Чуть меньше елей привезли москвичи из Северного и Юго-Западного. Из древесины делают щепу, которую в течение года будут использовать как покрытие для тропинок и дорожек в парках и обустройства экологических троп. Пользу после утилизации принесет и главная елка страны. Ее тоже отправили на переработку, а из семян будут выращены новые деревья. Елку увезли с Соборной площади в конце января. Перед этим с нее несколько дней снимали игрушки, которых было более тысячи, и разматывали почти два километра гирлянд.

"Спутник V" проверит Европа. Агентство лекарственных средств собирается оценить, соответствует ли наш препарат установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству. Если да, то летом этого года российскую вакцину получат около 50 миллионов жителей Евросоюза. Решение начать экспертизу приняли с учетом результатов лабораторных и клинических исследований, в которых участвовали взрослые пациенты. "Спутник V", который сейчас широко используется в России, входит в тройку мировых препаратов для профилактики коронавируса по количеству полученных одобрений от государственных регуляторов. Вакцину уже зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает миллиард человек. Что касается Европы, то там российский препарат собираются применять Венгрия и Словакия. Они одобрили препарат в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации. Кроме того, в конце февраля направить в свою страну нашу вакцину также попросил президент Чехии Милош Земан.

Германия снимает ограничительные меры. Пока локально. В регионах, где заболеваемость коронавирусом держится на низком уровне, менее 50 случаев на 100 тысяч населения за неделю, посетителей начнут принимать непродовольственные магазины. В перспективе – открытие ресторанов и кинотеатров. При этом общенациональный карантин решено продлить до 28 марта. Тем временем, Грецию ждет новый локдаун. Там зафиксирован очередной скачок заболеваемости коронавирусом. В стране действует комендантский час. Закрыты театры, рестораны и салоны красоты, школьники учатся в режиме онлайн, дистанционно работает каждый второй сотрудник местных учреждений. А в Израиле свои методы в борьбе с распространением заболевания. Всем прибывшим в страну надевают электронные браслеты. Первыми их примерили пассажиры рейса из Франкфурта-на-Майне. Раньше их бы отправили на двухнедельный карантин в отель.Теперь провести две недели самоизоляции они смогут у себя дома. Электронное устройство подскажет властям, насколько законопослушны его носители.