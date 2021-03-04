"Москва и мир": новая станция и заявления президента

Метро у аэропорта Внуково заработает до конца 2023 года. Сейчас идет строительство новой станции – "Пыхтино". Она станет частью нового участка подземки, промежуточным звеном между "Рассказовкой" и "Внуково". Строительные работы выполнены уже на 15%. На объекте побывал Сергей Собянин. Он отметил, что проект по строительству линии до Внуково является уникальным и очень сложным, поскольку в мировой практике городское метро очень редко доходит до аэропортов. Одновременно на перегоне "Пыхтино" – "Внуково" возводят метромост. Конструкция готова почти на 70%. Прокладывать тоннель до конечной станции начнут в следующем году, сразу после того, как завершится проходка между "Рассказовкой" и "Пыхтино". Пользоваться станциями нового участка смогут 350 тысяч жителей близлежащих районов.

В некоторых регионах России есть проблемы с вакцинацией от коронавируса. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с участниками акции "Мы вместе". По словам президента, примерно в девяти субъектах не все в порядке с логистикой и организацией прививочных пунктов. Тем не менее, сейчас в стране оба компонента вакцины получили более двух миллионов человек. Во время общения с волонтерами Владимир Путин затронул и другие темы. Заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам общества, иначе оно будет разрушаться изнутри. Особенно это касается различных опасных призывов, которые могут распространять в сети. Также Путин отметил детскую порнографию, детскую проституцию, распространение наркотиков и провоцирование подростков на агрессию по отношению к представителям власти. Президент подчеркнул, что интернет проник уже во все сферы жизни, и именно поэтому пользователи сети должны помнить о моральной ответственности.

Германия снимает ограничительные меры. Пока локально. В регионах, где заболеваемость коронавирусом держится на низком уровне, менее 50 случаев на 100 тысяч населения за неделю, посетителей начнут принимать непродовольственные магазины. В перспективе – открытие ресторанов и кинотеатров. При этом общенациональный карантин решено продлить, пока до 28 марта. А Грецию ждет новый локдаун. Там зафиксирован очередной скачок заболеваемости коронавирусом. В стране действует комендантский час. Закрыты театры, рестораны и салоны красоты. Школьники учатся в режиме онлайн, дистанционно работает каждый второй сотрудник местных учреждений. В Израиле свои методы в борьбе с распространением заболевания. Всем прибывшим в страну надевают электронные браслеты. Первыми их примерили пассажиры рейса из Франкфурта-на-Майне. Раньше их бы отправили на двухнедельный карантин в отель. Теперь провести две недели самоизоляции они смогут у себя дома. Электронное устройство подскажет властям, насколько законопослушны его носители.