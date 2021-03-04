"Москва и мир": елки на переработку и полицейская реформа в США

Почти 45 тысяч деревьев отправились на переработку в Москве. Столько елей, пихт и сосен за семь недель москвичи привезли в пункты утилизации после Нового года. В городе работали 549 специальных точек, поэтому их легко было найти в каждом районе. Самыми активными в этом году оказались жители Южного округа столицы. Они сдали более семи тысяч деревьев. Чуть меньше елей привезли москвичи из Северного и Юго-Западного. Из древесины делают щепу, которую в течение года будут использовать как покрытие для тропинок и дорожек в парках и обустройства экологических троп. Пользу после утилизации принесет и главная елка страны. Ее тоже отправили на переработку, а из семян будут выращены новые деревья. Елку увезли с Соборной площади в конце января. Перед этим с нее несколько дней снимали игрушки, которых было более тысячи, и разматывали почти два километра гирлянд.

На Чукотке разыгралась сильнейшая с начала года пурга. В Анадыре при практически нулевой видимости порывы ветра достигают 40–42 метров в секунду. Жители делятся кадрами снежного апокалипсиса в соцсетях – со зданий частично срывает крыши. В городе не работают банки и некоторые магазины. Из-за пурги отменили автобусы, которые ходят до сел. Людей, которые не успели вовремя добраться домой, доставляют на аварийно-спасательных машинах. Непогода накрыла и Приморье. В городе Артем сильный снегопад и гололедица стали причиной крупного ДТП – столкнулись 15 автомобилей, в том числе две скорые. Обошлось без жертв, но за помощью к медикам обратился один человек. А на Камчатке извергается Ключевская сопка. Из кратера происходит выброс вулканических бомб. Однако, по заверениям ученых, угрозы для жителей ближайших поселков нет. Сейчас один из двух лавовых потоков уже прекратил движение.

Соединенные Штаты ждет масштабная полицейская реформа. Палата представителей приняла соответствующий законопроект. Теперь документ рассмотрят в Сенате. Согласно инициативе, полицейским будет запрещено применять удушающие приемы, сложнее станет получить ордер для проникновения в дом без предупреждения. В стране создадут базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции. Кроме того, будет больше возможностей для привлечения сотрудников ведомства к ответственности за злоупотребления. О необходимости провести реформу органов правопорядка заговорили летом прошлого года, после того как в США вспыхнули массовые протесты. Поводом для них стала гибель во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда. В его честь и назван законопроект. Летом прошлого года конгресс уже обсуждал полицейскую реформу. Тогда проект был отклонен, так как его не поддержали республиканцы – в Палате представителей их было большинство. Сейчас контроль над обеими палатами конгресса принадлежит демократам. По мнению местных СМИ, вопрос прохождения законопроекта через Сенат дело почти решенное.