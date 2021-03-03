"Москва и мир": "барическая пила" и новый штамм коронавируса из Италии

"Барическая пила" сохранится в Москве как минимум до середины марта. Это резкие скачки атмосферного давления. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, самый низкий показатель – 729 миллиметров ртутного столба – ожидается в воскресенье. Это аномальное значение для столицы. Синоптики также предупреждают о резкой смене погоды в городе. Прогнозируются относительно теплые и солнечные дни, за которыми будут следовать холодные. 8 и 9 марта могут стать зимними по температуре. Местами ожидается снегопад. Минувший февраль стал рекордным по количеству осадков за последние семь лет. Прирост снежного покрова составил 68 сантиметров. Отмечается, что только с 12 по 14 февраля в городе выпала месячная норма осадков. До этого рекордсменом был февраль 2018 года. Тогда прирост снега составил 50 сантиметров.

В Петербурге открыли памятник медикам, умершим от коронавируса. Бронзовый "Печальный ангел" стал работой петербургского художника Романа Шустрова. Он скончался от COVID в мае прошлого года. Скульптуру поставили на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки, напротив медицинского университета имени Павлова. В России за последние сутки подтвердились 10 535 случаев заражения коронавирусом. Всю прошлую неделю цифры держались на отметке более 11 тысяч, но затем начали снижаться. Эпидемиологи заявляют о стабилизации ситуации с COVID. В стране продолжается вакцинация. Завершение прививочной кампании планируется на июль, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также добавил, что в данный момент идет увеличение производств, которые выпускают вакцину. Кроме того, становится больше пунктов, где можно сделать прививку.

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле сделал прививку от COVID-19. Об этом экс-футболист сообщил своим поклонникам через соцсети. Бывший спортсмен, у которого последнее время были серьезные проблемы со здоровьем, прошел вакцинацию дома. Ему сделали укол китайским препаратом. На вакцинацию от коронавируса, которая стартовала в Бразилии 18 января, возлагают большие надежды. С начала пандемии в стране умерли 256 тысяч бразильцев. В красной зоне продолжает находиться США. При этом несколько штатов отменили масочный режим. Полностью снять все ограничения решили в Техасе, а также Мичигане, Луизиане и Миссисипи. О послаблениях для бизнеса объявили власти Сан-Франциско. Обратная ситуация в Италии – обнаружен новый штамм коронавируса. Как полагают местные медики, разработанные против коронавируса вакцины могут быть неэффективны в борьбе с этой мутацией.