"Москва и мир": новый комплекс ИКБ № 1 и путешествие на Луну

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Новый комплекс инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе возведут раньше запланированного срока, треть работ уже позади. Сергей Собянин, который проинспектировал ход строительства, уверен, что первых пациентов медучреждение сможет принять уже через два года. Современный комплекс возводят прямо на месте старых корпусов. Площадь больницы увеличится в пять раз.
Обновленная больница будет состоять из трех корпусов. Перейти из здания в здание можно будет по специальным переходам, которые соединят общее подземное пространство. В центральном корпусе расположится гепатологический центр, где оборудуют реанимацию, дневной стационар, операционные и кабинеты для приема пациентов. Всего в клинике постоят более пятисот одноместных изолированных боксов, учреждение оснастят новейшей медицинской техникой.
В Петербурге открыли памятник медикам, умершим от коронавируса. Это бронзовый "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова. Он тоже скончался от коронавируса в мае прошлого года. Скульптуру поставили на лавке, на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки, напротив медицинского университета имени Павлова.
Тем временем, в России за последние сутки подтвердились 10 535 случаев заражения коронавирусом. Всю прошлую неделю цифры держались на отметке более 11 тысяч, но потом начали снижаться. И эпидемиологи заявляют о стабилизации ситуации с COVID-19.
Продолжается и вакцинация. Завершение прививочной кампании, которое позволит говорить о формировании коллективного иммунитета, планируется на июль. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также добавил, что на данный момент увеличивают мощность производств, которые выпускают вакцину. Становится больше и пунктов, где можно сделать прививку. Так, мобильные бригады будут работать еще в шести торговых центрах Москвы.
Японский миллиардер ищет компанию для совместного космического путешествия на Луну. Все расходы бизнесмен берет на себя. Несколько лет назад Юсаку Маэдзава купил право стать первым космическим туристом SpaceX. Сумма сделки не разглашается, но известно, что 42-летний предприниматель приобрел все места на корабле, чтобы самому решить, кто станет его спутниками.
Сначала миллиардер заявил, что для совместного космического путешествия ищет девушку, и на замещение вакантной должности был объявлен конкурс. За две недели совпадений оказалось более 28 тысяч. Но всех веселых и доброжелательных ждало разочарование – Маэдзава извинился и набор отменил. В новом конкурсе, в свете последних тенденций, пол кандидата значения не имеет.
Будущему космотуристу придется объяснить, как полет к спутнику Земли поможет ему сделать что-то полезное для общества. Во-вторых, будущие члены экипажа обязаны быть готовыми к работе в команде. Ну, и в-третьих, у них не должно быть никаких планов на 2023 год, на который запланирована турпоездка на Луну с капитаном Маэдзавой.
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