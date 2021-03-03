"Москва и мир": фальшивые выплаты и вакцинация от коронавируса

"Барическая пила" или резкие скачки атмосферного давления сохранятся в Москве как минимум до середины марта. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, самый низкий показатель – 729 миллиметров ртутного столба – ожидается в воскресенье. Это аномальное значение для столицы.

Также синоптики предупреждают о резкой смене погоды в городе. В прогнозе – относительно теплые и солнечные дни, за которыми будут следовать холодные. 8 и 9 марта могут быть и вовсе зимними по температуре, местами ожидается снегопад.

Что касается осадков, то минувший февраль стал рекордным по их количеству, если взять значения последних семи лет. Прирост снежного покрова составил 68 сантиметров. Отмечается, что только с 12 по 14 февраля в городе выпала месячная норма осадков. До этого рекордсменом был февраль 2018 года, когда прирост снега составил 50 сантиметров.

Мошенники придумали очередную схему для получения данных банковских карт под видом выплат с портала госуслуг. На почту приходит письмо, напоминающее сообщение от портала. Там говорится, что получателю положены социальные компенсации, для оформления которых нужно перейти в личный кабинет, где для идентификации просят написать номер СНИЛС.

Затем в браузере открывается окно, где требуется указать реквизиты банковской карты, на которую якобы "поступят" деньги. При этом в письме можно увидеть все характерные для "Госуслуг" элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета.

По словам экспертов, главные риски в такой ситуации – это утечка сведений и потеря доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, номер телефона, документы об имуществе. Тем, кто уже попался на уловки мошенников, в первую очередь советуют написать сообщение в техподдержку сайта "Госуслуги" и сменить пароль.

В борьбу против коронавируса вступил Пеле – трехкратный чемпион мира по футболу сделал прививку. О событии, которое он назвал незабываемым, Пеле сообщил своим поклонникам через соцсети. Бывший спортсмен, у которого последнее время были серьезные проблемы со здоровьем, прошел вакцинацию дома. Ему сделали укол китайским препаратом.

На вакцинацию от коронавируса, которая стартовала в Бразилии 18 января, возлагают большие надежды. В мировом антирейтинге самых пострадавших от ковида, эта страна занимает третье место. С начала пандемии умерли 256 тысяч бразильцев. При этом несколько штатов США отменили масочный режим. Полностью снять все ограничения решили в Техасе, а также Мичигане, Луизиане и Миссисипи. Также о послаблениях для бизнеса объявили и власти Сан-Франциско.

Обратная ситуация в Италии, где все чаще звучит словосочетание "третья волна". На севере страны обнаружен новый штамм коронавируса – "нигерийский". Как полагают местные медики, разработанные против коронавируса вакцины, могут быть неэффективны в борьбе с этой мутацией.