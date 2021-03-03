"Москва и мир": столичный электротранспорт и фальшивые выплаты

Выбросы в воздух загрязняющих веществ в Москве в прошлом году сократились примерно на 400 тонн. Это стало возможным благодаря развитию электробусной сети. Электротранспорт не использует топливо во время движения и соответственно, не выделяет загрязняющие вещества.

В настоящее время в городе по 42 маршрутам ходит 600 электробусов. В ближайшие четыре года будут приобретены еще более 2,5 тысячи таких машин. Вместе с трамваями электробусы составят около 40% наземного транспорта столицы.

Как заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, после 2030 года весь транспорт Москвы станет экологически чистым. В столичных электробусах улучшена система климат-контроля, установлены тепловые завесы дверей и боковых стекол, более прочное напольное покрытие, а также есть камеры кругового обзора для водителя снаружи машины.

Мошенники придумали очередную схему для получения данных банковских карт под видом выплат с портала госуслуг. На почту приходит письмо, напоминающее сообщение от портала. Там говорится, что получателю положены социальные компенсации, для оформления которых нужно перейти в личный кабинет, где для идентификации просят написать номер СНИЛС.

Затем в браузере открывается окно, где требуется указать реквизиты банковской карты, на которую якобы "поступят" деньги. При этом в письме можно увидеть все характерные для "Госуслуг" элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета.

По словам экспертов, главные риски в такой ситуации – это утечка сведений и потеря доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, номер телефона, документы об имуществе. Тем, кто уже попался на уловки мошенников, в первую очередь советуют написать сообщение в техподдержку сайта "Госуслуги" и сменить пароль.

Японский миллиардер ищет компанию для совместного космического путешествия на Луну. Все расходы бизнесмен берет на себя. Несколько лет назад Юсаку Маэдзава купил право стать первым космическим туристом SpaceX. Сумма сделки не разглашается, но известно, что 42-летний предприниматель приобрел все места на корабле, чтобы самому решить, кто станет его спутниками.

Сначала миллиардер заявил, что для совместного космического путешествия ищет девушку, и на замещение вакантной должности был объявлен конкурс. За две недели совпадений оказалось более 28 тысяч. Но всех веселых и доброжелательных ждало разочарование – Маэдзава извинился и набор отменил. В новом конкурсе, в свете последних тенденций, пол кандидата значения не имеет.

Будущему космотуристу придется объяснить, как полет к спутнику Земли поможет ему сделать что-то полезное для общества. Во-вторых, будущие члены экипажа обязаны быть готовыми к работе в команде. Ну, и в-третьих, у них не должно быть никаких планов на 2023 год, на который запланирована турпоездка на Луну с капитаном Маэдзавой.