"Москва и мир": итоги работы транспортного комплекса и юбилей Горбачева

Средняя скорость движения на городских дорогах выросла на 55 километров в час, а число погибших в авариях сократилось в два раза за последние 10 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании президиума московского правительства. Там подвели итоги работы транспортного комплекса за прошлый год. Мэр отметил, что несмотря на пандемию, все основные задачи были выполнены.

Много планов и на 21 год. Основные – это открытие новых станций Большой кольцевой линии метро, а также строительство и реконструкция 11 городских вокзалов МЦД. Продолжится и обновление транспортного парка.

Так, в Москву доставят еще 400 электробусов и 70 трамваев. Метро же получит более 300 новых вагонов "Москва-2020". А для городского велопроката закупят еще тысячу велосипедов и откроют новые станции аренды. Кроме того, в столице введут в оборот виртуальную карту "Тройка".

Первый и последний президент Советского Союза отмечает юбилей. Михаилу Горбачеву – 90. Высший государственный пост политик занимал шесть лет. За это время он вошел в историю, как человек, изменивший не только страну, но и мир. Во многих языках тогда появились слова "перестройка" и "гласность".

Новый курс Михаил Горбачев провозгласил сразу после своего назначения генсеком КПСС в 1985 году. В настоящее время его называют одной из самых неоднозначных фигур XX века. Говорят, что в его политике были как глобальные достижения, так и крупные ошибки. Спустя 20 лет после отставки одни ставят Горбачеву в заслугу окончание холодной войны и вывод советских войск из Афганистана, а другие критикуют за непоследовательность в реформировании системы и за нелогичные компромиссы.

Сегодня Михаил Горбачев по-прежнему уверен в правильности принятых им принципиальных решений. Об этом он рассказал в интервью, которые дал накануне юбилея. Отмечать круглую дату он намерен скромно. Бывший президент живет на своей даче на Рублевке, которая была ему предоставлена в пожизненное пользование после отставки с высшего поста.

В Венеции обмелели водоемы. Уровень воды местами понизился почти на полметра, при этом некоторые каналы и вовсе пересохли. Все это может вызвать транспортный коллапс. Город стоит на 118 небольших островах, которые разделяют 170 каналов. В самой большой водной артерии, Гранд-канале, вода осталась, но и ее уровень заметно упал.

Гондолы, перевозящие гостей города, остаются на берегу. Сложности с передвижением и у многих местных жителей, для них лодки и катера единственное транспортное средство.

А ведь еще совсем недавно город страдал от приливов. Два месяца назад площадь Сан-Марко буквально ушла под воду, многочисленным магазинам и лавкам был нанесен серьезный ущерб.

Впрочем, венецианцы давно научились носить резиновые сапоги. Тут хорошо помнят мокрый 2019 год, когда рекордное наводнение обошлось городскому бюджету в миллиард евро. В июне прошлого года город затопило вновь. Ученые прогнозируют, что к 2100 году Венецию будет заливать раз в пять месяцев.