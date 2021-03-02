"Москва и мир": итоги работы транспортного комплекса и вакцинация от COVID-19

Средняя скорость движения на городских дорогах выросла на 55 километров в час, а число погибших в авариях сократилось в два раза за последние 10 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании президиума московского правительства. Там подвели итоги работы транспортного комплекса за прошлый год. Мэр отметил, что несмотря на пандемию, все основные задачи были выполнены.

Много планов и на 21 год. Основные – это открытие новых станций Большой кольцевой линии метро, а также строительство и реконструкция 11 городских вокзалов МЦД. Продолжится и обновление транспортного парка.

Так, в Москву доставят еще 400 электробусов и 70 трамваев. Метро же получит более 300 новых вагонов "Москва-2020". А для городского велопроката закупят еще тысячу велосипедов и откроют новые станции аренды. Кроме того, в столице введут в оборот виртуальную карту "Тройка".

Прошел ровно год с того момента, как в столице подтвердился первый случай коронавируса. Заразился москвич, прилетевший из Италии. Тогда сразу же установили круг его контактов, а людей, летевших с ним одним рейсом, отправили на карантин.

Затем в Москве стали срочно принимать меры, чтобы предотвратить распространение вируса. Фиксировались данные всех пассажиров, прибывающих в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. На входах в общественные места начали измерять температуру, были подготовлены дополнительные стационары для заболевших. Ввели масочный и перчаточный режимы, социальную дистанцию.

Эти меры актуальны и в настоящий момент, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. За последние сутки в России зафиксировали 10 565 случаев заражения. Последний раз такие цифры были в начале октября. Но в тот период они говорили о подъеме заболеваемости, сейчас же – об улучшении обстановки.

В Китае к концу июня планируют привить от коронавируса 40% населения. Такие амбициозные задачи поможет реализовать использование собственных вакцин. Шесть препаратов уже проходят третью стадию испытаний.

Во всем мире к этому дню сделано почти 250 миллионов прививок от коронавируса. Медики отмечают, что темпы вакцинирования остаются стабильными, и к середине этой недели число привитых людей должно превысить четверть миллиарда.

Рекорды в этом направлении ставят Соединенные Штаты. Там полностью вакцинировались почти 24 миллиона жителей. Президент Джо Байден заявлял, что запасов вакцины достаточно, чтобы сделать прививку почти всем гражданам страны.

Между тем, Братислава одобрила использование вакцины "Спутник V". Таким образом, Словакия стала 39 страной в мире и второй после Венгрии в ЕС, где разрешено использовать российский препарат. Страна закупит два миллиона доз. Вакцинация будет добровольной и без возрастных ограничений, прививочная кампания начнется как минимум через две недели.