"Москва и мир": годовщина московского коронавируса и уровень воды в Венеции

В столице снова объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 4 марта. Гидрометцентр предупреждает москвичей о ветре с порывами до 17 метров в секунду. Также местами в городе сильная гололедица. Температура воздуха в Москве будет подниматься до 4 градуса тепла, а по области – до +5.
Медики также напоминают, что даже не страдающие метеозависимостью москвичи в ближайшие дни могут ощущать дискомфорт и психоэмоциональные расстройства. А людям с вегето-сосудистой дистонией, гипертоникам и гипотоникам нужно особенно внимательно следить за своим самочувствием.
Кроме того, в период с 5 по 10 марта в Москве ожидается мощное арктическое вторжение. По словам синоптиков, столбики термометров опустятся до -10 градусов. Что касается потепления, то метеорологическую весну стоит ждать только в конце марта. Она начнется с оттепелей, после чего температура будет расти.
Прошел ровно год с того момента, как в столице подтвердился первый случай коронавируса. Заразился москвич, прилетевший из Италии. Тогда сразу же установили круг его контактов, а людей, летевших с ним одним рейсом, отправили на карантин.
Затем в Москве стали срочно принимать меры, чтобы предотвратить распространение вируса. Фиксировались данные всех пассажиров, прибывающих в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. На входах в общественные места начали измерять температуру, были подготовлены дополнительные стационары для заболевших. Ввели масочный и перчаточный режимы, социальную дистанцию.
Эти меры актуальны и в настоящий момент, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. За последние сутки в России зафиксировали 10 565 случаев заражения. Последний раз такие цифры были в начале октября. Но в тот период они говорили о подъеме заболеваемости, сейчас же – об улучшении обстановки.
В Венеции обмелели водоемы. Уровень воды местами понизился почти на полметра, при этом некоторые каналы и вовсе пересохли. Все это может вызвать транспортный коллапс. Город стоит на 118 небольших островах, которые разделяют 170 каналов. В самой большой водной артерии, Гранд-канале, вода осталась, но и ее уровень заметно упал.
Гондолы, перевозящие гостей города, остаются на берегу. Сложности с передвижением и у многих местных жителей, для них лодки и катера единственное транспортное средство.
А ведь еще совсем недавно город страдал от приливов. Два месяца назад площадь Сан-Марко буквально ушла под воду, многочисленным магазинам и лавкам был нанесен серьезный ущерб.
Впрочем, венецианцы давно научились носить резиновые сапоги. Тут хорошо помнят мокрый 2019 год, когда рекордное наводнение обошлось городскому бюджету в миллиард евро. В июне прошлого года город затопило вновь. Ученые прогнозируют, что к 2100 году Венецию будет заливать раз в пять месяцев.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: