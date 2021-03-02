"Москва и мир": годовщина московского коронавируса и уровень воды в Венеции

В столице снова объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 4 марта. Гидрометцентр предупреждает москвичей о ветре с порывами до 17 метров в секунду. Также местами в городе сильная гололедица. Температура воздуха в Москве будет подниматься до 4 градуса тепла, а по области – до +5.

Медики также напоминают, что даже не страдающие метеозависимостью москвичи в ближайшие дни могут ощущать дискомфорт и психоэмоциональные расстройства. А людям с вегето-сосудистой дистонией, гипертоникам и гипотоникам нужно особенно внимательно следить за своим самочувствием.

Кроме того, в период с 5 по 10 марта в Москве ожидается мощное арктическое вторжение. По словам синоптиков, столбики термометров опустятся до -10 градусов. Что касается потепления, то метеорологическую весну стоит ждать только в конце марта. Она начнется с оттепелей, после чего температура будет расти.

Прошел ровно год с того момента, как в столице подтвердился первый случай коронавируса. Заразился москвич, прилетевший из Италии. Тогда сразу же установили круг его контактов, а людей, летевших с ним одним рейсом, отправили на карантин.

Затем в Москве стали срочно принимать меры, чтобы предотвратить распространение вируса. Фиксировались данные всех пассажиров, прибывающих в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. На входах в общественные места начали измерять температуру, были подготовлены дополнительные стационары для заболевших. Ввели масочный и перчаточный режимы, социальную дистанцию.

Эти меры актуальны и в настоящий момент, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. За последние сутки в России зафиксировали 10 565 случаев заражения. Последний раз такие цифры были в начале октября. Но в тот период они говорили о подъеме заболеваемости, сейчас же – об улучшении обстановки.

В Венеции обмелели водоемы. Уровень воды местами понизился почти на полметра, при этом некоторые каналы и вовсе пересохли. Все это может вызвать транспортный коллапс. Город стоит на 118 небольших островах, которые разделяют 170 каналов. В самой большой водной артерии, Гранд-канале, вода осталась, но и ее уровень заметно упал.

Гондолы, перевозящие гостей города, остаются на берегу. Сложности с передвижением и у многих местных жителей, для них лодки и катера единственное транспортное средство.

А ведь еще совсем недавно город страдал от приливов. Два месяца назад площадь Сан-Марко буквально ушла под воду, многочисленным магазинам и лавкам был нанесен серьезный ущерб.

Впрочем, венецианцы давно научились носить резиновые сапоги. Тут хорошо помнят мокрый 2019 год, когда рекордное наводнение обошлось городскому бюджету в миллиард евро. В июне прошлого года город затопило вновь. Ученые прогнозируют, что к 2100 году Венецию будет заливать раз в пять месяцев.