"Москва и мир": погода в столице и юбилей Горбачева

В столице снова объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 4 марта. Гидрометцентр предупреждает москвичей о ветре с порывами до 17 метров в секунду. Также местами в городе сильная гололедица. Температура воздуха в Москве будет подниматься до 4 градуса тепла, а по области – до +5.

Медики также напоминают, что даже не страдающие метеозависимостью москвичи в ближайшие дни могут ощущать дискомфорт и психоэмоциональные расстройства. А людям с вегето-сосудистой дистонией, гипертоникам и гипотоникам нужно особенно внимательно следить за своим самочувствием.

Кроме того, в период с 5 по 10 марта в Москве ожидается мощное арктическое вторжение. По словам синоптиков, столбики термометров опустятся до -10 градусов. Что касается потепления, то метеорологическую весну стоит ждать только в конце марта. Она начнется с оттепелей, после чего температура будет расти.

Первый и последний президент Советского Союза отмечает юбилей. Михаилу Горбачеву – 90. Высший государственный пост политик занимал шесть лет. За это время он вошел в историю, как человек, изменивший не только страну, но и мир. Во многих языках тогда появились слова "перестройка" и "гласность".

Новый курс Михаил Горбачев провозгласил сразу после своего назначения генсеком КПСС в 1985 году. В настоящее время его называют одной из самых неоднозначных фигур XX века. Говорят, что в его политике были как глобальные достижения, так и крупные ошибки. Спустя 20 лет после отставки одни ставят Горбачеву в заслугу окончание холодной войны и вывод советских войск из Афганистана, а другие критикуют за непоследовательность в реформировании системы и за нелогичные компромиссы.

Сегодня Михаил Горбачев по-прежнему уверен в правильности принятых им принципиальных решений. Об этом он рассказал в интервью, которые дал накануне юбилея. Отмечать круглую дату он намерен скромно. Бывший президент живет на своей даче на Рублевке, которая была ему предоставлена в пожизненное пользование после отставки с высшего поста.

Коронавирус вновь перешел в наступление. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Темп заболеваемости за последнюю неделю вырос впервые с середины января. Самыми уязвимыми оказались Америка, Европа и Юго-Восточная Азия. Медики уверены, что в первую очередь это связано с появлением новых штаммов вируса и ослаблением ограничительных мер. Кроме того, люди попросту стали терять бдительность.

Самая сложная обстановка в Бразилии. Ежедневно от коронавируса там умирают более тысячи человек. Вакцинацию прошли менее 4% населения страны. Власти готовятся ввести комендантский час и локальные локдауны.

А в Финляндии уже пошли на решительные меры. В некоторых районах закрываются заведения, предназначенные для обслуживания клиентов: бассейны, игровые центры и фитнес-клубы. Кроме того, на дистанционное обучение переводят старшеклассников. А 8 марта финские регионы с неблагополучной эпидемической ситуацией уйдут на карантин. Как минимум три недели там будут закрыты все заведения общепита.