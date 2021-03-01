"Москва и мир": эффективность вакцин от COVID-19 против новых штаммов и заявление Трампа

Столичной транспортной картой можно воспользоваться еще на 100 новых маршрутах в Подмосковье. Они перевозят пассажиров в 22 округах. Таким образом, теперь оплатить проезд, приложив карту к валидатору, можно в полутора тысячах автобусов областного перевозчика. С начала февраля этой возможностью жители региона воспользовались уже более 50 тысяч раз.

Стоимость поездки по "Тройке" составляет 37 рублей. В будущем для пассажиров станут доступны новые тарифы и программы. Эксперты уверены, что это будет способствовать снижению стоимости проезда.

Областные власти планируют поэтапно увеличивать количество автобусных маршрутов Подмосковья, где будут принимать "Тройку". Главная цель нововведения – создание единой транспортной системы Москвы и области, что даст возможность оплачивать проезд столичной картой поездки на автобусных маршрутах всех областных перевозчиков.

Российские вакцины от коронавируса эффективны и против штаммов, которые в настоящее время пугают европейцев. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным. Она также рассказала президенту о том, как работают отечественные тест-системы.

Всего, по словам Вероники Скворцовой, у россиян нашли 3,5 тысячи мутаций коронавируса. В целом они никак не влияют на течение болезни. Однако в ФМБА разработали дополнительную тест-систему, которая позволит определить те штаммы, за носителями которых все же нужно будет следить дополнительно из-за возможной осложненной формы коронавируса.



Дональд Трамп считает, что вполне реально дважды войти в один и тот же Белый Дом. О своем возможном участии в следующих президентских выборах он заявил, выступая перед сторонниками. Это произошло в Орландо.

Официального заявления политик так и не сделал, но фраза "могу решить побить их в третий раз" прозвучала совершенно прозрачно. Экс-президент вновь напомнил, что не признает поражение на прошедших выборах.

Не забыл Трамп и упомянуть о своем сопернике. Джо Байден, по его мнению, уже стал худшим президентом в истории США. Его первый месяц на посту главы государства Трамп назвал катастрофическим. По его прогнозам, решения новой администрации приведут к тому, что США будут зависеть от цен на нефть из России и Ближнего Востока. Что касается своего ближайшего будущего, то политик сообщил, что не станет создавать новую партию. Он заявил о желании усилить нынешнюю – Республиканскую.