"Москва и мир": ограничения для движения грузовиков и приговор Николя Саркози

Два дня подряд на МКАД не было зафиксировано ни одной аварии с участием грузовиков. Это произошло впервые за последние десятилетия. Кроме того, средняя скорость движения на магистрали увеличилась на 11%. Столичные власти считают, что это стало следствием принятых раннее мер.

20 февраля движение транзитных большегрузов тяжелее 12 тонн по кольцевой автодороге было ограниченно. Транзитный трафик перенаправляли на ЦКАД и бетонки. Выезд на МКАД сделали возможным только для грузовиков, которые обслуживают жителей и предприятия Москвы и области.

Первые два дня новых правил показали, что они сделали движение в регионе комфортнее и безопаснее. На альтернативных трассах прибавилось около 5,5 тысячи грузовиков в сутки, но эти дороги способны пропустить гораздо большее количество. Власти посчитали эксперимент удачным. Принято решение продлить его на год, а в будущем сделать новые правила проезда грузовиков по МКАД постоянными.

С марта в России вступают в силу некоторые нововведения и законы. Один из них касается защиты личных данных в Сети. Операторы теперь обязаны сразу же удалять персональную информацию, которую человек оставляет во время посещения различных онлайн-сервисов и интернет-магазинов, по первому требованию пользователя.

Также с 1 марта продлена дачная амнистия – до 1 марта 2026 года. Это упрощенный порядок оформления прав собственников на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. А с 7 марта в России официально запретят высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, даже если они не оплатили проезд. Такой закон в феврале подписал Владимир Путин. Изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Крое того, есть нововведения, касающиеся водителей. На 7 месяцев продлеваются диагностические карты с истекающим сроком действия. Также на октябрь перенесен запуск новой системы техосмотра, ранее запланированный на 1 марта.

Год в тюрьме и два условно – такой приговор получил Николя Саркози. Экс-президент Франции признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Вместе с 66-летним политиком по делу проходил его адвокат, а также бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

От последнего, по версии следствия, Саркози пытался с помощью подкупа получить информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании. Делал это он якобы через своего адвоката. В качестве улик обвинение предоставило в суд записи телефонных разговоров. Сам политик заявлял, что никогда не пытался оказать протекцию Азиберу.

Николя Саркози, покинувший пост президента в 2012 году, ранее уже подозревался в коррупции. Во Франции продолжается расследование дела о финансировании его президентской кампании ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Саркози утверждает, что уголовные производства – это месть судей за его попытку ограничить их полномочия во время нахождения у власти.