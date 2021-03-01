"Москва и мир": оплата проезда "Тройкой" в Подмосковье и онлайн-выплаты

01 марта, 18:05
Столичной транспортной картой можно воспользоваться еще на 100 новых маршрутах в Подмосковье. Они перевозят пассажиров в 22 округах. Таким образом, теперь оплатить проезд, приложив карту к валидатору, можно в полутора тысячах автобусов областного перевозчика. С начала февраля этой возможностью жители региона воспользовались уже более 50 тысяч раз.
Стоимость поездки по "Тройке" составляет 37 рублей. В будущем для пассажиров станут доступны новые тарифы и программы. Эксперты уверены, что это будет способствовать снижению стоимости проезда.
Областные власти планируют поэтапно увеличивать количество автобусных маршрутов Подмосковья, где будут принимать "Тройку". Главная цель нововведения – создание единой транспортной системы Москвы и области, что даст возможность оплачивать проезд столичной картой поездки на автобусных маршрутах всех областных перевозчиков.
В России появится цифровая платформа соцподдержки. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Систему планируют запустить в течение 5 лет. Она нужна для того, чтобы россияне могли получать пособия и выплаты без походов по разным инстанциям, сбора документов и справок.
Мишустин рассказал, что будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается. Премьер уточнил, что она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат.
Сначала цифровая платформа заработает в пилотном режиме в семи регионах. Эксперимент начнут уже в этом году. Кроме того, запустят единый контакт-центр, который будет круглосуточно предоставлять персональные консультации по видам социальной помощи. Михаил Мишустин напомнил, что успешный опыт электронного оформления пособий у россиян уже есть. Так, автоматически начислялись детские выплаты, о которых президент объявил перед Новым годом.
Говорить о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу пока рано. Таково мнение специалистов Всемирной организации здравоохранения. Проведенные ими почти 500 исследований показали, что менее 10% населения мира имеют антитела к этой инфекции. Коллективный иммунитет, уверены эксперты, может быть достигнут только путем проведения массовой вакцинации.
В ВОЗ разработан международный механизм доступа к вакцинам COVAX. Его создали, чтобы все страны могли получить возможность привить население. В программе участвуют 190 государств. Схема простая – страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных.
На минувшей неделе, например, первые поставки в рамках COVAX были сделаны в Гану и Кот-д'Ивуар. Что касается российского препарата "Спутник Лайт", то заявка на регистрацию вакцины подана не только в России, но и еще в ряде стран. Использовать препарат начнут уже в марте. В отличие от "Спутника V", новая вакцина вводится разово.
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