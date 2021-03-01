"Москва и мир": ограничения для движения грузовиков и иммунитет к коронавирусу

Два дня подряд на МКАД не было зафиксировано ни одной аварии с участием грузовиков. Это произошло впервые за последние десятилетия. Кроме того, средняя скорость движения на магистрали увеличилась на 11%. Столичные власти считают, что это стало следствием принятых раннее мер.

20 февраля движение транзитных большегрузов тяжелее 12 тонн по кольцевой автодороге было ограниченно. Транзитный трафик перенаправляли на ЦКАД и бетонки. Выезд на МКАД сделали возможным только для грузовиков, которые обслуживают жителей и предприятия Москвы и области.

Первые два дня новых правил показали, что они сделали движение в регионе комфортнее и безопаснее. На альтернативных трассах прибавилось около 5,5 тысячи грузовиков в сутки, но эти дороги способны пропустить гораздо большее количество. Власти посчитали эксперимент удачным. Принято решение продлить его на год, а в будущем сделать новые правила проезда грузовиков по МКАД постоянными.

С марта в России вступают в силу некоторые нововведения и законы. Один из них касается защиты личных данных в Сети. Операторы теперь обязаны сразу же удалять персональную информацию, которую человек оставляет во время посещения различных онлайн-сервисов и интернет-магазинов, по первому требованию пользователя.

Также с 1 марта продлена дачная амнистия – до 1 марта 2026 года. Это упрощенный порядок оформления прав собственников на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. А с 7 марта в России официально запретят высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, даже если они не оплатили проезд. Такой закон в феврале подписал Владимир Путин. Изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Крое того, есть нововведения, касающиеся водителей. На 7 месяцев продлеваются диагностические карты с истекающим сроком действия. Также на октябрь перенесен запуск новой системы техосмотра, ранее запланированный на 1 марта.

Говорить о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу пока рано. Таково мнение специалистов Всемирной организации здравоохранения. Проведенные ими почти 500 исследований показали, что менее 10% населения мира имеют антитела к этой инфекции. Коллективный иммунитет, уверены эксперты, может быть достигнут только путем проведения массовой вакцинации.

В ВОЗ разработан международный механизм доступа к вакцинам COVAX. Его создали, чтобы все страны могли получить возможность привить население. В программе участвуют 190 государств. Схема простая – страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных.

На минувшей неделе, например, первые поставки в рамках COVAX были сделаны в Гану и Кот-д'Ивуар. Что касается российского препарата "Спутник Лайт", то заявка на регистрацию вакцины подана не только в России, но и еще в ряде стран. Использовать препарат начнут уже в марте. В отличие от "Спутника V", новая вакцина вводится разово.