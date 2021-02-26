"Москва и мир": вакцинация от коронавируса и ужесточение ограничительных мер

В столице могут смягчить ограничения для пожилых людей. Об этом заявил Сергей Собянин. По его словам, власти надеются, что меры для москвичей старше 65 лет в скором времени примут рекомендательный характер.

Мэр также отметил, что горожанам старшего поколения важно защищать себя от коронавируса и дальше, в этом, в том числе, поможет вакцинация. Прививки с этой недели делают еще в двух в торговых центрах – "Ривьера" и "Гагаринский". Там теперь тоже работают выездные бригады. Вся процедура занимает около 40 минут: 10–15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, а еще полчаса – на контроль состояния после инъекции.

Также вакцинацию можно пройти в городских поликлиниках. Поэтому пожилые москвичи могут выбрать удобный для себя пункт, который, например, ближе к дому. На начало месяца, как сообщали власти города, пожилые люди активно прививались, процедуру прошли почти 200 тысяч горожан старше 60 лет.

В России выявили за сутки 11 086 случаев коронавируса. Это наименьшее количество с 5 октября 2020 года. Одновременно в стране набирает обороты прививочная кампания. От COVID-19 привились уже около четырех миллионов россиян. За все время пандемии диагноз COVID-19 был поставлен примерно такому же числу жителей РФ.

Число людей, привившихся от коронавируса, в два раза превысило количество заразившихся. Вакцинацию уже прошли около трех процентов населения планеты – более 200 миллионов человек. Коронавирус был диагностирован у 113 миллионов человек.

Больше всего привившихся в Соединенных Штатах, на втором месте – Китай. Активно развивает прививочную кампанию Израиль. Препарат там получили свыше 88 процентов граждан.

Сразу две европейские страны решили ужесточить ограничительные меры из-за пандемии. В Швеции с 1 марта кафе, бары и рестораны будут закрываться непривычно рано – в 20:30. Число людей, находящихся в одно и то же время в магазинах или спортивных залах, ограничат. Также власти рекомендовали местным жителям носить маски в общественном транспорте, ранее рекомендация касалась лишь часа пик.

В соседней Финляндии из-за роста заболеваемости COVID-19 локдаун начнет действовать 8 марта и продлиться как минимум три недели. На это время вводится дистанционное обучение в старших классах. Кроме того, будут запрещены встречи группами более шести человек, а в зонах с наивысшим уровнем заболеваемости закрываются рестораны.

Тем временем жителей Чехии обязали носить в помещении респиратор особого типа или сразу две медицинские маски. С похожими рекомендациями обратились к соотечественникам и власти Норвегии. Основываясь на результатах исследования американских ученых, норвежцев попросят надевать на лицо сразу две маски – обычную медицинскую и поверх нее тканевую. Это позволит сделать средство защиты более герметичным.