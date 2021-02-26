"Москва и мир": оттепель в столице и трещины на МКС

26 февраля, 20:00
На улицах столицы дежурят почти 300 бригад Мосводостока. Они очищают водосточные колодцы и решетки ливневой канализации, чтобы избежать подтоплений. Столица начала оттаивать после того, как морозы со снегопадами сменила оттепель, – за трое суток в городе потеплело почти на 28 градусов.
Из-за колебаний температуры также дополнительно обрабатывают тротуары и дороги противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой. В столице сейчас действует желтый уровень погодной опасности. Москвичей предупреждают не только о гололеде, но и о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду. Ночью возможен снег с дождем.
Космонавты займутся трещинами на МКС. Уже 1 марта экипаж планирует провести тренировку по герметизации первого отверстия, через которое может происходить утечка воздуха. Все необходимые инструкции уже предоставили в Центре управления полетами. Согласно плану, Сергей Рыжиков будет работать с дрелью, в то время как Сергей Кудь-Сверчков будет страховать и помогать.
Предполагалось, что всего на станции может быть не менее трех трещин. Первую из них (как раз ту, которую собираются заделать в ближайшее время) обнаружили осенью и загерметизировали временными средствами. Обследование еще нескольких участков не показало наличие каких-либо отверстий. По словам космонавтов, в одном случае это царапина, а в другом – скол.
Эксперты говорят, что трещины на МКС вполне вероятны. Станция, скорее всего, уже выработала свой ресурс – металл износился. Также есть вероятность, что трещины стали результатом большой нагрузки на стыковочный узел. Если заделать их не удастся, отсек можно изолировать, как это было сделано на советской станции "Мир".
Сразу две европейские страны решили ужесточить ограничительные меры из-за пандемии. В Швеции с 1 марта кафе, бары и рестораны будут закрываться непривычно рано – в 20:30. Число людей, находящихся в одно и то же время в магазинах или спортивных залах, ограничат. Также власти рекомендовали местным жителям носить маски в общественном транспорте, ранее рекомендация касалась лишь часа пик.
В соседней Финляндии из-за роста заболеваемости COVID-19 локдаун начнет действовать 8 марта и продлиться как минимум три недели. На это время вводится дистанционное обучение в старших классах. Кроме того, будут запрещены встречи группами более шести человек, а в зонах с наивысшим уровнем заболеваемости закрываются рестораны.
Тем временем жителей Чехии обязали носить в помещении респиратор особого типа или сразу две медицинские маски. С похожими рекомендациями обратились к соотечественникам и власти Норвегии. Основываясь на результатах исследования американских ученых, норвежцев попросят надевать на лицо сразу две маски – обычную медицинскую и поверх нее тканевую. Это позволит сделать средство защиты более герметичным.
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