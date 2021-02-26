"Москва и мир": оттепель в столице и коронавирус в Европе

На улицах столицы дежурят почти 300 бригад "Мосводостока". Они очищают водосточные колодцы и решетки ливневой канализации, чтобы избежать подтоплений. Столица начала оттаивать после того, как морозы со снегопадами сменила оттепель, – за трое суток в городе потеплело почти на 28 градусов.

Из-за колебаний температуры также дополнительно обрабатывают тротуары и дороги противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой. В столице сейчас действует желтый уровень погодной опасности. Москвичей предупреждают не только о гололеде, но и о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду. Ночью возможен снег с дождем.

Власти Франции не исключают введения очередного карантина. За минувшие сутки в стране выявлено более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. У половины заболевших диагностирован "британский" штамм. Сейчас каждый пятый департамент находится под усиленным надзором. На Лазурном берегу уже объявили локдаун. Сейчас обсуждают закрытие Парижа на три недели.

В Великобритании объявили о снижении уровня коронавирусной опасности с максимального пятого до четвертого. Число госпитализированных в королевстве постоянно уменьшается. Правительство страны подготовило четырехэтапный план ослабления ограничений. Его реализация начнется 8 марта.

Пабы и рестораны вновь смогут обслуживать клиентов в помещении, постояльцев начнут принимать отели. Кроме того, откроются кинотеатры и музеи, а на стадионы пустят болельщиков. В Лондоне активно обсуждают и начало туристического сезона. Уже обнародована предварительная дата. Не исключено, что россияне смогут отправиться в Великобританию уже в конце весны.

В России выявили за сутки 11 086 случаев коронавируса. Это наименьшее количество с 5 октября 2020 года. Одновременно в стране набирает обороты прививочная кампания. От COVID-19 привились уже около четырех миллионов россиян. За все время пандемии диагноз COVID-19 был поставлен примерно такому же числу жителей РФ.

Число людей, привившихся от коронавируса, в два раза превысило количество заразившихся. Вакцинацию уже прошли около трех процентов населения планеты – более 200 миллионов человек. Коронавирус был диагностирован у 113 миллионов человек.

Больше всего привившихся в Соединенных Штатах, на втором месте – Китай. Активно развивает прививочную кампанию Израиль. Препарат там получили свыше 88 процентов граждан.