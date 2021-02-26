"Москва и мир": смягчение антиковидных мер и коронавирус в Европе

В столице могут смягчить ограничения для пожилых людей. Об этом заявил Сергей Собянин. По его словам, власти надеются, что меры для москвичей старше 65 лет в скором времени примут рекомендательный характер.

Мэр также отметил, что горожанам старшего поколения важно защищать себя от коронавируса и дальше, в этом, в том числе, поможет вакцинация. Прививки с этой недели делают еще в двух в торговых центрах – "Ривьера" и "Гагаринский". Там теперь тоже работают выездные бригады. Вся процедура занимает около 40 минут: 10–15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, а еще полчаса – на контроль состояния после инъекции.

Также вакцинацию можно пройти в городских поликлиниках. Поэтому пожилые москвичи могут выбрать удобный для себя пункт, который, например, ближе к дому. На начало месяца, как сообщали власти города, пожилые люди активно прививались, процедуру прошли почти 200 тысяч горожан старше 60 лет.

Власти Франции не исключают введения очередного карантина. За минувшие сутки в стране выявлено более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. У половины заболевших диагностирован "британский" штамм. Сейчас каждый пятый департамент находится под "усиленным надзором". На Лазурном берегу уже объявили локдаун. Сейчас обсуждают закрытие Парижа на три недели.

А вот в Великобритании объявили о снижении уровня коронавирусной опасности с максимального пятого до четвертого. Число госпитализированных в королевстве постоянно уменьшается. Правительство страны подготовило четырехэтапный план ослабления ограничений. Его реализация начнется 8 марта.

Пабы и рестораны вновь смогут обслуживать клиентов в помещении, постояльцев начнут принимать отели. Кроме того, откроются кинотеатры и музеи, а на стадионы пустят болельщиков. В Лондоне активно обсуждают и начало туристического сезона. Уже обнародована даже предварительная дата. Не исключено, что россияне смогут отправиться в Великобританию уже в конце весны.

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Последние дни февраля жителей Москвы и Подмосковья вряд ли порадуют, они будут "мрачные и скучные". Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, солнца ждать не стоит, будут только низкие облака. А оттепель сохранится и днем, и ночью.

В марте же ожидаются резкие перепады температуры. Может быть и потепление до 15 градусов выше нуля, и похолодание до минус 10 градусов. Легкие же куртки москвичи смогут надеть не раньше апреля.

Роман Вильфанд также рассказал, что погода в начале марта удивит жителей сразу нескольких регионов России. Так, по-весеннему тепло будет в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Температура превысит климатическую норму на 8–10 градусов. А вот в Тюменской области, в центре и на севере Красноярского края, и в Якутии ожидаются аномальные холода.