"Москва и мир": центр занятости "Моя работа" и отмененный указ в США

В Москве на Шаболовке открылся новый флагманский центр занятости "Моя работа". Поздравить его сотрудников приехал Сергей Собянин. Мэр отметил, что несколько месяцев центр работал в пилотном режиме. За это время там было проведено множество консультаций и обучающих семинаров. Одна из уникальных услуг центра – бесплатная регистрация индивидуальных предпринимателей, которой воспользовались уже 8 тысяч москвичей.

За время пандемии коронавируса безработными в столице стали более 300 тысяч горожан. Но только в прошлом году с помощью центров занятости смогли трудоустроиться 177 тысяч человек. В настоящее время московский рынок труда постепенно восстанавливается. Уровень безработицы снизился более чем в три раза.

Джо Байден отменил еще один указ, изданный предыдущим президентом США. Глава Белого дома разрешил въезд в страну некоторым категориям иностранцев. В апреле прошлого года Дональд Трамп ввел временные миграционные ограничения. Свое решение он мотивировал угрозой распространения коронавируса и проблемами на местном рынке труда.

Байден заявил, что этот документ вредит интересам страны. Например, он не дает семьям граждан США воссоединиться, а различные отрасли экономики лишает специалистов из других стран мира. Это не первый указ Трампа, который отменяет его конкурент на прошедших президентских выборах.

Байден сообщил о намерении вернуться в Совет по правам человека при ООН. Три года назад Дональд Трамп вывел страну из совета. Собирается Вашингтон вернуть и членство в Парижском соглашении по климату, а также снять запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских стран. Останется не реализованным и один из самых скандальных указов предыдущего лидерами нации. Штаты не разорвут отношения со Всемирной организации здравоохранения.

В Москве и Подмосковье 26–27 февраля будет действовать желтый уровень погодной опасности. В столичный регион пришло потепление и, как следствие, – мокрый снег и гололедица. Также в Гидрометцентре предупреждают о ветре с порывами до 15 метров в секунду.

Непогода не отступает и в других регионах страны. В Челябинской области десятки автомобилей оказались брошены на дорогах после сильного снегопада и аномальных морозов. Особенно сложная ситуация возникла на трассе Магнитогорск – Челябинск. Там водители оставляли не только легковушки, но и маршрутки и грузовики. Несмотря на то, что циклон начинает отступать, в 13 районах региона продолжает действовать режим ЧС.

В Саратове из-за промерзания оборудования произошла авария на сетях водоканала. В итоге было ограничено холодное водоснабжение домов половины жителей города, также произошли перебои с горячей водой и отоплением. В общей сложности с проблемами столкнулись более 400 тысяч человек. Сейчас подачу тепла и воды частично возобновили.