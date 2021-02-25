"Москва и мир": голосование за памятник и устранение последствий штурма Капитолия

В Москве началось голосование за памятник для Лубянской площади. Его запустили на портале "Активный гражданин". На странице опроса москвичам предлагается выбрать из двух исторических деятелей – полководца, великого князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского.

За первые 2,5 часа проголосовали около 50 тысяч человек. Из них более 53 процентов выбрали монумент Александра Невского, порядка 47 процентов – Феликса Дзержинского. Памятник последнему уже был установлен на Лубянской площади у здания КГБ в 1958 году. В 1991 году его снесли после провала августовского путча.

Сейчас бронзовый Дзержинский находится в парке "Музеон". Его уже не раз предлагали вернуть на Лубянку. В итоге с инициативой узнать мнение горожан об установке памятника выступила Общественная палата Москвы. Причем вариант оставить площадь без памятника на голосование выносить не стали.

Устранение последствий январского штурма Капитолия обойдется американскому бюджету в 30 миллионов долларов. Эксперты говорят, что в дорогостоящей реставрации нуждаются многочисленные статуи, фрески, антикварная мебель и оригинальные ставни. Они пострадали из-за перцового газа и огнетушителей, которые использовали сторонники Дональда Трампа при захвате здания.

Специалисты не исключают, что в итоге расходы на ремонтные работы превысят одобренную конгрессменами сумму. Потратиться придется и на безопасность. Вокруг Капитолия вновь хотят возвести ограждения. Кроме того, средства понадобятся на проведение экспертизы. Она должна прояснить, какие дополнительные меры необходимо предпринять для предотвращения новых вторжений в здание конгресса.

Сторонники республиканца Трампа 6 января предприняли попытку штурма Капитолия, где в этот момент члены палаты представителей подводили итоги президентских выборов. Служба безопасности не смогла дать быстрый отпор агрессивно настроенной толпе. По мнению руководителей силовых ведомств, акция была хорошо спланирована.

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