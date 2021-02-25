"Москва и мир": новая профессия и Джо Байден отменил еще один указ

У москвичей старшего поколения появилась возможность освоить новую профессию. Центр занятости "Моя карьера" запускает новый проект под названием "Сиделка. Помощник по уходу".

Обучающий курс был разработан совместно со школой патронажного ухода. Его слушателями могут стать горожане от 50 лет и старше. Для центра занятости это уже третий курс, посвященный подготовке специалистов по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Особенность новой программы – полное погружение в профессию сиделки. Студентов ждут не только лекции, но и практические задания. Помимо профориентированных занятий, в программу курса включены лекции по организации своего дела и основах самозанятости.

Еще один модуль посвящен цифровой грамотности. Лекторы расскажут, как искать клиентов в соцсетях, как представляться и вести беседу. Обучение начнется 12 марта. Продолжительность курса – три месяца. После окончания программы участникам вручат диплом государственного образца о профессиональной переподготовке.

Джо Байден отменил еще один указ, изданный предыдущим президентом США. Глава Белого дома разрешил въезд в страну некоторым категориям иностранцев. В апреле прошлого года Дональд Трамп ввел временные миграционные ограничения. Свое решение он мотивировал угрозой распространения коронавируса и проблемами на местном рынке труда.

Байден заявил, что этот документ вредит интересам страны. Например, он не дает семьям граждан США воссоединиться, а различные отрасли экономики лишает специалистов из других стран мира. Это не первый указ Трампа, который отменяет его конкурент на прошедших президентских выборах.

Байден сообщил о намерении вернуться в Совет по правам человека при ООН. Три года назад Дональд Трамп вывел страну из совета. Собирается Вашингтон вернуть и членство в Парижском соглашении по климату, а также снять запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских стран. Останется не реализованным и один из самых скандальных указов предыдущего лидерами нации. Штаты не разорвут отношения со Всемирной организации здравоохранения.

Погода в первый весенний месяц на европейской части России будет неоднородной, не исключены морозы до минус 15 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Однако он отметил, что пока это только предварительный прогноз.

Жителей центрального округа страны и сейчас испытывает погода. Так, в столичном регионе продолжаются снегопады. По предварительной оценке, за сутки в Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков. Причем они не закончились, в городе и в четверг местами будет идти мокрый снег с дождем.

Кроме того, в столице потеплело – столбики термометров уже поднялись до нуля и могут показать плюс 4 градуса. В итоге, по словам синоптиков, москвичи столкнутся с резким потеплением на 23–30 градусов. Из-за такой оттепели на дорогах и тротуарах может быть сильный гололед. Водителям и пешеходам рекомендуют быть очень осторожными.