"Москва и мир": вакцинация в Москве и снижение случаев коронавируса в мире

В Москве открылись еще два мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Сделать прививку теперь можно в торговых центрах "Ривьера" и "Гагаринский". Услуга оказалась очень популярной у горожан. Самыми востребованными являются мобильные пункты в ТЦ Columbus и "Калейдоскоп". Работу этих точек решено продлить. Получить первый компонент вакцины в них можно до 27 февраля.

Делать прививки от коронавируса в популярных общественных местах начали в середине января. Врачи принимают, например, в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон-опера" и фуд-молле "Депо". Вакцинацию проводят специалисты городских поликлиник. Прививки в мобильных пунктах делают бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. На всю процедуру уходит около 40 минут. В день первой прививки врач согласует с пациентом дату для повторного приема.

Пройти вакцинацию также можно в одной из 100 городских поликлиник. Для этого нужна электронная запись. Кроме того, привиться можно в десятках частных клиник.

За последние сутки в России подтвердились 11 749 новых случаев коронавируса. Это минимальная цифра с 8 октября. Лидерами по числу пациентов с коронавирусом по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Тем временем, специалисты говорят, что очередная, третья, волна коронавируса в нашей стране закончилась. По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, она пришлась на период после январских праздников, но благодаря сформировавшемуся у россиян иммунитету серьезного подъема заболеваемости не было.

Однако медики предупреждают, что новый всплеск заражений случится в середине апреля. По их предположениям, в России может распространиться в том числе "британский" штамм. Поэтому в будущем нельзя пренебрегать антиковидными мерами.

Коронавирус заметно повлиял и на психическое здоровье россиян – врачи зафиксировали рост обращений к психологам на фоне пандемии. В некоторых регионах число людей, которым потребовалась такая помощь, увеличилось почти на 30 процентов.

Окончания пандемии коронавируса можно ожидать в начале следующего года, заявили в ВОЗ. При этом в организации отмечают, что коронавирус никуда не денется, но с ним будет проще бороться, так как врачи его уже достаточно хорошо изучили.

Специалисты признают, что число стран, где выявлены новые штаммы коронавируса, продолжает увеличиваться. Так, "британский" обнаружен уже более чем в 100 государствах, "бразильский" – в 29, "южноафриканский" вариант коронавируса пробрался в 51 страну.

Появление новых мутаций – ожидаемое развитие событий. Медики были к этому готовы. По мнению специалистов ВОЗ, вакцины могут быть изменены для борьбы с новыми видами вируса, создавать новые препараты теперь необходимости нет. Примеры этому уже есть. Британская AstraZeneca ведет работы по адаптации вакцины от коронавируса для борьбы с обнаруженным в Южной Африке штаммом. Новый вариант прививки может быть готов к осени.

Между тем, число новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается. Этот процесс продолжается шестую неделю подряд. На прошлой неделе было зарегистрировано 2,4 миллиона заболевших, что на 11 процентов меньше, чем за предыдущие 7 дней. Снижается также и число летальных исходов.