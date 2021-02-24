"Москва и мир": изменение климата и комендантский час в Израиле

Сочетание морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи. Об этом заявила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. Она напомнила, что сильный минус одновременно со снегопадами – нетипичное явление для России. Подобные отклонения от нормы в этом столетии уже случались, например в 2012 году, но тогда не было таких осадков.

Кроме того, сейчас циклоны идут не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север. Все это говорит о том, что меняется климат. Это постепенный процесс, начавшийся 5–7 лет назад. По словам эксперта, в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше.

Метеорологи также дали прогноз на последние дни февраля в столичном регионе. В Москве снова начался снегопад. В четверг, 25 февраля, морозы отступят – в городе заметно потеплеет, обещают 2–4 градуса выше нуля. Утром пройдет ледяной дождь, а после полудня ожидается туман, видимость упадет до 100 метров.

В Израиле вводят комендантский час на период одного из самых любимых в стране праздников – Пурим. Традиционно отмечают его массово – карнавальными шествиями и масштабными вечеринками, которые продолжаются несколько дней. В этом году Пурим приходится на 25 февраля. Комендантский час введут в четверг с 20:30 до 05:00, он будет действовать до субботы включительно. На такие меры власти решились, несмотря на то, что половина всех жителей Израиля уже вакцинировались от коронавируса.

В правительстве боятся повторения прошлогоднего Пурима, когда многие израильтяне проигнорировали призывы избегать массовых гуляний, и это привело к резкому скачку числа заражений.

Между тем в перспективе Израилю пророчат славу одного из мировых центров "вакцинного туризма". Сейчас по доле привитого населения страна занимает первое место в мире. Причем, препарат получают не только граждан страны, но и иностранцы, и даже нелегалы. Эксперты не исключают, что после того, как границы откроются, в страну устремятся те, кто не смог сделать прививку на родине.

За последние сутки в России подтвердились 11 749 новых случаев коронавируса – это минимальная цифра с 8 октября. Лидерами по числу пациентов с COVID-19 по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Тем временем специалисты говорят, что очередная, третья, волна коронавируса в РФ закончилась. По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, она пришлась на период после январских праздников, но благодаря сформировавшемуся у россиян иммунитету, серьезного подъема заболеваемости не было.

Однако медики предупреждают, что новый всплеск заражений случится в середине апреля. По их предположениям, в России может распространиться в том числе "британский" штамм. Поэтому в будущем нельзя пренебрегать антиковидными мерами.