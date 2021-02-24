"Москва и мир": изменение климата и спад пандемии коронавируса

Сочетание морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи. Об этом заявила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. Она напомнила, что сильный минус одновременно со снегопадами – нетипичное явление для России. Подобные отклонения от нормы в этом столетии уже случались, например в 2012 году, но тогда не было таких осадков.

Кроме того, сейчас циклоны идут не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север. Все это говорит о том, что меняется климат. Это постепенный процесс, начавшийся 5–7 лет назад. По словам эксперта, в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше.

Метеорологи также дали прогноз на последние дни февраля в столичном регионе. В Москве снова начался снегопад. В четверг, 25 февраля, морозы отступят – в городе заметно потеплеет, обещают 2–4 градуса выше нуля. Утром пройдет ледяной дождь, а после полудня ожидается туман, видимость упадет до 100 метров.

Окончания пандемии коронавируса можно ожидать в начале следующего года. Об этом заявили в ВОЗ. При этом в организации отмечают, что коронавирус никуда не денется, но с ним будет проще бороться, так как врачи его уже достаточно хорошо изучили.

Специалисты признают, что число стран, где выявлены новые штаммы коронавируса, продолжает увеличиваться. Так, "британский" штамм обнаружен уже более чем в 100 государствах, "бразильский" – в 29, "южноафриканский" вариант коронавируса пробрался в 51 страну.

По мнению специалистов ВОЗ, вакцины могут быть изменены для борьбы с новыми видами вируса, создавать новые препараты теперь необходимости нет. Примеры этому уже есть. Британская AstraZeneca ведет работы по адаптации вакцины от коронавируса для борьбы с обнаруженным в Южной Африке штаммом. Новый вариант прививки может быть готов к осени. Между тем, число новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается. Этот процесс продолжается шестую неделю подряд.

Погодный апокалипсис в Челябинской области. В регионе стоит мороз, который сопровождается штормовым ветром и сильной метелью. Без света остались более 70 населенных пунктов. В шести районах уже ввели режим ЧС.

В самом Челябинске из-за пурги с перебоями работает транспорт, трамваи и вовсе не вышли на линию. Еще хуже обстановка на областных трассах – на одной из них в мороз застряли сотни машин. Спасатели эвакуируют водителей – это более 700 человек. Холодный атмосферный фронт завис над большей территорией Урала.

Непогода сейчас в Курганской и Оренбургской областях, в Ханты-Мансийском округе и в Башкирии. Сильная метель накрыла и Кавказ. Так, жители одного из районов Дагестана были вынуждены выкапывать своих коров из огромных сугробов – животные оказались полностью завалены снегом. По словам владельцев, животным удалось выжить.