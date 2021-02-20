"Москва и мир": прощание с Мягковым и муссонные дожди в Индонезии

20 февраля, 20:05
В Москве простились с Андреем Мягковым. На панихиду, которая прошла в МТХ имени Чехова, пришли его друзья и коллеги, в том числе Игорь Золотовицкий, Сергей Женовач, Авангард Леонтьев, а также поклонники творчества народного артиста. В последний путь из стен театра актера проводили аплодисментами.
Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Причиной смерти называют острую сердечную недостаточность. Химик по первому образованию и актер по второму, Андрей Мягков вышел на театральную сцену после окончания Школы-студии МХАТ. Проснулся же знаменитым он после кинороли в культовой "Иронии судьбы". Успех повторился спустя 2 года после комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман".
Актер и режиссер продолжил работать и дальше – Мягков снялся в "Жестоком романсе" и "Гараже". А в 2007 году он снова стал Женей Лукашиным в продолжении "Иронии судьбы". Это было одно из последних появлений артиста на экране – больше 10 лет он не снимался в кино. Похоронили Андрея Мягкова на Троекуровском кладбище.
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Во время клинических испытаний новая вакцина показала безопасность и эффективность. Специалисты отмечают, что новую вакцину легко хранить. Ей нужна температура от +2 до +8 градусов. Директор Центра имени Чумакова также заявил, что "КовиВак" планируют выводить на мировой рынок.
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