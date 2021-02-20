"Москва и мир": реконструкция вестибюлей в метро и акции протеста в Испании

Южный вестибюль станции метро "Динамо" с 21 февраля закрывается на реставрацию. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. Работы продлятся до 29 мая. Все это время пассажиры будут входить и выходить через северный вестибюль "Динамо".

Специалисты вернут станции исторический облик, основываясь на архивных данных и фотографиях. Стены облицуют камнем и деревянными панелями, покрытыми темным лаком. Реставраторы также приведут в порядок светильники и бра.

Похожий процесс в настоящее время идет на "Новослободской", вестибюль которой закрыт с ноября. Там восстанавливают уникальную систему освещения, которая существовала на момент открытия станции. Также решают еще одну важную задачу – меняют эскалаторы, которые работали с 1952 года. Новые будут тише, быстрее и вместят большее количество пассажиров. Строители также ремонтируют служебные помещения, инженерные сети и коммуникации. Обновленный вестибюль "Новослободской" откроется в этом году.

В России зарегистрирована третья отечественная вакцина против коронавируса – "КовиВак" – от Центра имени Чумакова. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По его словам, линия по производству нового препарата начнет работать в ближайшее время, а первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

Премьер отметил, что во время клинических испытаний новая вакцина показала безопасность и эффективность. Михаил Мишустин также подчеркнул, что Россия – единственная страна в мире, где есть целых три препарата для профилактики коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала, что иммунитет к COVID-19 появляется уже на 28-й день после вакцинации "КовиВаком". Выпускать вакцину Центр имени Чумакова будет на собственной производственной площадке. "КовиВак", в отличие от большинства других препаратов, содержит в себе цельный, но убитый вирус, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в Китае.

Баррикады, костры и разбитые витрины – в Испании продолжаются массовые акции протеста. Несколько дней подряд тысячи людей выходят на улицы, чтобы поддержать рэпера Пабло Аселя. Суд приговорил его к девяти месяцам заключения за прославление терроризма и оскорбление короны. Бунтарские идеи усмотрели в одной из его песен и в 64 постах, которые музыкант сделал в соцсетях.

Самые масштабные акции проходят в Барселоне. Демонстранты строят баррикады из мусорных контейнеров и поджигают их, а также разбивают витрины магазинов и переворачивают автомобили. В мэрии столицы Каталонии подсчитали, что городу нанесен ущерб на сумму более полумиллиона евро.

Не обошлось и без столкновения с полицией. Протестующие бросают в полицейских камни и бутылки. В ответ стражи порядка вынуждено применяют силу, уже есть задержанные. Подобная картина и в других крупных испанских городах, неспокойно даже в Мадриде. Между тем сам виновник беспорядков своей вины не признает, а приговор считает нарушением принципов свободы слова.