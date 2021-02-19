"Москва и мир": новые вокзалы в столице и отказ от вакцинации в Ватикане

В ТиНАО появятся три вокзала. В настоящий момент на их месте расположены железнодорожные станции Киевского направления. Остановки Кокошкино, Толстопальцево и Внуково полностью переоборудуют. Работы на объектах уже начались.

На станциях постоят новые платформы с навесами. Будут установлены электронные табло и обновлена навигация. Для входа и выхода пассажиров обустроят современные надземные и подземные вестибюли с турникетами. Безопасные пешеходные переходы проложат и через железнодорожные пути. Закончить реконструкцию Кокошкино, Толстопальцево и Внуково планируют до конца года.

В будущем станции войдут в состав МЦД-4, общая длина которого составит 86 километров. Маршрут объединит 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка и Железнодорожный. С 18 станций можно будет пересесть на метро, МЦК и другие диаметры. Запуск МЦД-4 улучшит транспортную ситуацию в 23 районах столицы.

Еще у одной страны появится "Спутник V". Российскую вакцину зарегистрировали в Сан-Марино. Это тридцатое государство, где будут использовать наш препарат. Он входит в тройку мировых вакцин по количеству одобрений.

"Спутник V" помогает справляться с COVID-19 в России. На фоне вакцинации ситуация улучшается, например, в крупных городах. Суточная цифра, которая показывает новые случаи заражения в Москве, уже неделю не превышает двух тысяч. О том, что распространение вируса в столице идет на спад, сообщил Сергей Собянин. Мэр также подчеркнул, что городские больницы смогли справиться с экстремальной нагрузкой.

О спаде второй волны COVID-19 заявили и в Санкт-Петербурге. В стационары поступают все меньше пациентов. Однако специалисты пока не советуют расслабляться. По словам вирусологов, рост заболевших может начаться из-за потепления – люди будут чаще выходить на улицу и больше общаться. Поэтому не стоит пренебрегать социальной дистанцией и прививками.

В Ватикане за отказ от вакцинации против коронавируса можно лишиться работы. Соответствующий указ подписал губернатор города-государства. Исключение сделано лишь для тех, у кого есть медицинские противопоказания. В Италии вакцинация от COVID-19 – дело добровольное, поэтому, естественно, ватиканские правила вызвали массу критики.

Новаторы прививочной кампании попытались оправдаться – они действовали из лучших побуждений и опирались на морально-нравственные каноны – ведь человек, отказавшийся от прививки, сознательно подвергает опасности не только себя, но и окружающих. Местные власти пообещали не бросать уволенного на произвол судьбы, а с папской помощью подыскать ему новую работу.

Что касается самого папы римского, то он сделал прививку от коронавируса одним из первых. В полемику насчет скандального указа он решил не вступать. Однако его позиция в этом вопросе вполне ясна – Франциск предупредил журналистов, которые будут сопровождать его в марте в Ирак, что они должны привиться от коронавируса в обязательном порядке.