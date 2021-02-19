"Москва и мир": новые вокзалы в столице и вакцина от COVID-19

В ТиНАО появятся три вокзала. В настоящий момент на их месте расположены железнодорожные станции Киевского направления. Остановки Кокошкино, Толстопальцево и Внуково полностью переоборудуют. Работы на объектах уже начались.

На станциях постоят новые платформы с навесами. Будут установлены электронные табло и обновлена навигация. Для входа и выхода пассажиров обустроят современные надземные и подземные вестибюли с турникетами. Безопасные пешеходные переходы проложат и через железнодорожные пути. Закончить реконструкцию Кокошкино, Толстопальцево и Внуково планируют до конца года.

В будущем станции войдут в состав МЦД-4, общая длина которого составит 86 километров. Маршрут объединит 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка и Железнодорожный. С 18 станций можно будет пересесть на метро, МЦК и другие диаметры. Запуск МЦД-4 улучшит транспортную ситуацию в 23 районах столицы.

Еще у одной страны появится "Спутник V". Российскую вакцину зарегистрировали в Сан-Марино. Это тридцатое государство, где будут использовать наш препарат. Он входит в тройку мировых вакцин по количеству одобрений.

"Спутник V" помогает справляться с COVID-19 в России. На фоне вакцинации ситуация улучшается, например, в крупных городах. Суточная цифра, которая показывает новые случаи заражения в Москве, уже неделю не превышает 2 тысяч. О том, что распространение вируса в столице идет на спад, сообщил Сергей Собянин. Мэр также подчеркнул, что городские больницы смогли справиться с экстремальной нагрузкой.

О спаде второй волны COVID-19 заявили и в Санкт-Петербурге. В стационары поступают все меньше пациентов. Однако специалисты пока не советуют расслабляться. По словам вирусологов, рост заболевших может начаться из-за потепления – люди будут чаще выходить на улицу и больше общаться. Поэтому не стоит пренебрегать социальной дистанцией и прививками.

Не менее 16 человек задержаны в Испании в ходе акций протеста против ареста Пабло Аселя. Еще в 2015 году его впервые приговорили к двум годам заключения условно. Спустя несколько лет вынесли новый приговор за высказывания, содержащие оскорбления испанской монархии.

Судебные гастроли музыканта на этом не закончились. На днях суд подтвердил в отношении рэпера еще один приговор. За решеткой Асель проведет 9 месяцев. После обнародования этой новости на улицы крупных испанских городов вышли тысячи людей. Самые массовые беспорядки проходят в Барселоне.

Третий день в испанских городах не меняется картина: разбитые витрины, горящие автомобили и баррикады из мусорных баков. Досталось и полицейским, их закидывали камнями и бутылками. Для разгона разъяренной толпы в Барселоне силовикам пришлось применить резиновые пули. По данным местных властей, пострадавшие есть с обеих сторон.