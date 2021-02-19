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Общество

18:00

"Москва и мир": спад пандемии в столице и акции протеста в Испании

мэр Москвы медицина город за рубежом происшествия общество видео

Пандемия коронавируса идет на спад. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку во многом благодаря тому, что город не столкнулся с дефицитом медицинского оборудования.

Еще 10 лет назад столичные власти начали масштабное переоснащение больниц и поликлиник. Меняли абсолютно все – от термометров до рентген-аппаратов и УЗИ. Теперь томографию можно сделать в обычной районной поликлинике. Срок ожидания исследования, по словам мэра, как правило, не превышает 10 дней. Томографы в период пандемии оказались незаменимыми помощниками врачей. Они обеспечили раннюю диагностику пневмонии, вызванной COVID-19.

В планах столичных властей – дальнейшее совершенствование столичной системы здравоохранения. До 2024 года больницы и поликлиники получат еще шесть тысяч единиц новейшего оборудования – это томографы, маммографы, аппараты УЗИ и многое другое.

Не менее 16 человек задержаны в Испании в ходе акций протеста против ареста Пабло Аселя. Еще в 2015 году его впервые приговорили к двум годам заключения условно. Спустя несколько лет вынесли новый приговор за высказывания, содержащие оскорбления испанской монархии.

Судебные гастроли музыканта на этом не закончились. На днях суд подтвердил в отношении рэпера еще один приговор. За решеткой Асель проведет 9 месяцев. После обнародования этой новости на улицы крупных испанских городов вышли тысячи людей. Самые массовые беспорядки проходят в Барселоне. Среди демонстрантов не только поклонники музыканта, но и сторонники независимости Каталонии – Пабло Аселя считают приверженцем идеи свободной автономии.

Третий день в испанских городах не меняется картина: разбитые витрины, горящие автомобили и баррикады из мусорных баков. Досталось и полицейским, их закидывали камнями и бутылками. Для разгона разъяренной толпы в Барселоне силовикам пришлось применить резиновые пули. По данным местных властей, пострадавшие есть с обеих сторон.

Российский МИД предложил иностранным дипломатам привиться от коронавируса. Ведомство уже разослало всем посольствам приглашения на вакцинацию. А некоторые сотрудники, например, посольств Монголии и Испании уже успели пройти процедуру.

В МИД напомнили, что российский препарат разрешили более чем в 25 странах, а также подчеркнули что прививочная кампания – это общая задача всего мирового сообщества в настоящее время. Параллельно ведомство работает и над организацией вакцинации для своих дипломатов, которые находятся за рубежом.

Накануне несколько сотрудников Госдепартамента США в Москве обратились к российским властям – они хотят привиться "Спутником V". Об этом написали в The Washington Post. Издание отмечает, что сотрудники Госдепа за рубежом испытывают трудности с получением американской вакцины. По данным его источников, ведомство получило менее 25% от заказанной у Минздрава США партии в 315 тысяч доз.

Сюжет: Коронавирус COVID-19
Программа: Москва и мир

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