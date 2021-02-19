"Москва и мир": спад пандемии в столице и акции протеста в Испании

Пандемия коронавируса идет на спад. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку во многом благодаря тому, что город не столкнулся с дефицитом медицинского оборудования.

Еще 10 лет назад столичные власти начали масштабное переоснащение больниц и поликлиник. Меняли абсолютно все – от термометров до рентген-аппаратов и УЗИ. Теперь томографию можно сделать в обычной районной поликлинике. Срок ожидания исследования, по словам мэра, как правило, не превышает 10 дней. Томографы в период пандемии оказались незаменимыми помощниками врачей. Они обеспечили раннюю диагностику пневмонии, вызванной COVID-19.

В планах столичных властей – дальнейшее совершенствование столичной системы здравоохранения. До 2024 года больницы и поликлиники получат еще шесть тысяч единиц новейшего оборудования – это томографы, маммографы, аппараты УЗИ и многое другое.

Не менее 16 человек задержаны в Испании в ходе акций протеста против ареста Пабло Аселя. Еще в 2015 году его впервые приговорили к двум годам заключения условно. Спустя несколько лет вынесли новый приговор за высказывания, содержащие оскорбления испанской монархии.

Судебные гастроли музыканта на этом не закончились. На днях суд подтвердил в отношении рэпера еще один приговор. За решеткой Асель проведет 9 месяцев. После обнародования этой новости на улицы крупных испанских городов вышли тысячи людей. Самые массовые беспорядки проходят в Барселоне. Среди демонстрантов не только поклонники музыканта, но и сторонники независимости Каталонии – Пабло Аселя считают приверженцем идеи свободной автономии.

Третий день в испанских городах не меняется картина: разбитые витрины, горящие автомобили и баррикады из мусорных баков. Досталось и полицейским, их закидывали камнями и бутылками. Для разгона разъяренной толпы в Барселоне силовикам пришлось применить резиновые пули. По данным местных властей, пострадавшие есть с обеих сторон.

Российский МИД предложил иностранным дипломатам привиться от коронавируса. Ведомство уже разослало всем посольствам приглашения на вакцинацию. А некоторые сотрудники, например, посольств Монголии и Испании уже успели пройти процедуру.

В МИД напомнили, что российский препарат разрешили более чем в 25 странах, а также подчеркнули что прививочная кампания – это общая задача всего мирового сообщества в настоящее время. Параллельно ведомство работает и над организацией вакцинации для своих дипломатов, которые находятся за рубежом.

Накануне несколько сотрудников Госдепартамента США в Москве обратились к российским властям – они хотят привиться "Спутником V". Об этом написали в The Washington Post. Издание отмечает, что сотрудники Госдепа за рубежом испытывают трудности с получением американской вакцины. По данным его источников, ведомство получило менее 25% от заказанной у Минздрава США партии в 315 тысяч доз.